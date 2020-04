Superbooth 20: Critter & Guitari EYESY, Video-Synthesizer

Kompakter MIDI-kontrollierbarer Video-Synth fürs kleine Geld

Der amerikanische Hersteller Critter & Guitari, bekannt für den Organelle Sound Computer, hat heute den EYESY vorgestellt, ein neuer Video-Synthesizer. EYESY ist bunt, kompakt und bietet viel Kontrolle auf kleinstem Raum: fünf Drehregler wie auch 10 Holz-Buttons. Im Inneren befindet sich ein Raspberry Pi Compute Module 3 mit 1 GB RAM auf dem eine neuentwickelte Engine läuft. Zur Erinnerun: Dieses Raspberry Pi Modul kommt auch im neuem Korg Wavestate Synthesizer zum Einsatz, aber jetzt zurück zum Thema.

EYESY ist ein Tool, womit Musiker schnell und ohne Vorkenntnisse von Video-Synthese Visuals herstellen können. Perfekt für Live-Auftritte oder Musik-Videos. Die entwickelte Engine basiert auf Mustergeneratoren sogenannter Modes, die unterschiedlich auf Audio reagieren. So entstehen wellenförmige Muster, schnelle Feueranimationen und vieles mehr. Mit Hilfe von 5 Drehreglern können die verschiedenen Elemente wie auch die Farbe in den Mustern im Detail bearbeitet werden. Es gibt auch eine Einstellung, womit sich die Visuals in lebendige Collagen stapeln lassen. Lieblingszenen einer Animation lassen sich speichern, bearbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen.

Critter & Guitari liefert das Gerät mit vielen vorgefertigen Modes aus, die man jederzeit bearbeiten kann. Wem diese Auswahl nicht ausreicht, kann tiefer in die Engine eintauchen und komplette neue Mustergeneratoren bauen. Diese sind Open-Source, komplett anpassbar und basieren auf der Programmsprache Python. Die Entwickler stellen hierzu einen Brower-basierter Editor zu Verfügung, womit man komplette neue Muster generieren kann. Somit kann man sich sein EYESY so einfach oder komplex programmieren, wie man möchte. Ein wahres Paradies für Musiker, die Python beherrschen. Die Daten, also Ressourcen der Muster, werden ebenfalls in einem Webbrowser-basierten Interface verwaltet.

Für alle, die Python nicht gelernt haben, können sich neue Muster auf Websites wie Patch Storage oder im offiziellen C&G Forum herunterladen. Critter & Guitari motiviert bereits in der Kickstarter-Kampagne die Kunden, ihre Patches oder auch Programmiertipps in der Community zu teilen. Außerdem ist es möglich, direkt am Gerät Screenshots von Animationen zu machen und diese dort zu speichern. Abrufbar sind diese dann auch im Web-Interface.

Musiker, die viel mit MIDI-Daten arbeiten, egal ob bei Live-Auftritten oder im Studio, werden EYESY lieben. Die Engine ist über MIDI steuerbar und dank MIDI-CC lassen sich Animationen perfekt auf Tracks oder die gesamte Live-Performances abstimmen. Außerdem unterstützt der Synth MIDI-Program-Changes für Szenen und mehr.

Technische Details

Raspberry Pi Compute Module 3 (1.2 GHz Processor / 1 GB RAM)

An 8 GB micro SD card holds the operating system and modes

HDMI Output

Composite Video Output (NTSC or PAL)

Stereo Line Input

1/8″ Mini MIDI jack ( TRS Type A connection)

connection) USB MIDI (for class-compliant devices)

Dimensions: 6.0 x 3.5 x 2.2″ / 15.24 x 8.9 x 5.6 cm. Height includes knobs.

Powder Coated Aluminum

Rubber Feet

USB-WiFi Adapter

Power Supply. Input: 100-240 VAC @ 50/60Hz. Output: 9 V DC, 1,3 A, Center-positive polarity

Critter & Guitari EYESY ist ab jetzt vorbestellbar auf Kickstarter für einen Preis von 295 USD. Die Auslieferung startet voraussichtlich im Juni 2020.