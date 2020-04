Superbooth 20: Eternal Engine EMI Apparatus – duophoner Tube Synthesizer

Stabilisierte Röhren spielen Acid

Eternal Engine EMI Apparatus wird als erster duophoner Synthesizer aus Russland vorgestellt. Der gesamte Audiosignalweg ist mit Gas-gefüllten und Vakkum-Röhren realisiert, die jedoch für die notwendige Stimmstabilität von einem ARM-Prozessor gesteuert werden.

Apparatus besitzt zwei Thyratron-Oszillatoren mit Rechteck und Sägezahn, die von einem Quarz in der Frequenz stabilisiert werden, so dass sie über den gesamten Tonbereich zuverlässig gespielt werden können. Der Klang wird mit einem Vactrol Filter bearbeitet, das bis zur Selbstoszillation reicht und übersteuert werden kann. Der abschließend VCA basiert auf der Schaltung eines Röhren-Opto-Kompressors und hat einen ebenfalls Röhren-basierten Overdrive integriert. Eine auf Velocity reagierende ADSR-Hüllkurve, ein zur MIDI-Clock synchronisierbarer LFO mit Retrigger-Funktion und Waveform-Morphing sowie ein regelbares Portamento / Legator und ein analoges VU-Meter vervollständigen die Ausstattung des Synthesizers.

Die beiden Oszillatoren lassen sich für duophones Spiel via MIDI auch getrennt ansprechen, durchlaufen jedoch das gleichen Filter und den gleichen VCA, so dass es sich eigentlich um Paraphonie handelt.

Apparatus hat Anschlüsse für DIN MIDI-In, USB Host, Pedaleingang und Audioausgang. CV und Gate werden leider nicht unterstützt. Das 220 V Netzteil ist integriert.

In den Audiobeispielen tendiert Apparatus zu angezerrten und aggressiv Sounds. Da verwundert das neue, Acid-lastige Demo nicht.

Es geht aber auch anders:

Eternal Engine EMI Apparatus kann derzeit beim Hersteller zum Preis von 1.899 Dollar zzgl. Versand bestellt werden. Vielleicht findet sich noch ein hiesiger Vertrieb.