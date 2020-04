Superbooth 20: Novation stellt Wavetable Editor für Peak & Summit vor

Kostenloser Wavetable-Editor

Eigentlich wäre heute die Superbooth in Berlin gestartet worden. Doch wir bzw. die Hersteller lassen euch nicht alleine und versorgen euch virtuell mit den aktuellen Produktneuheiten. Passend zu unserem aktuellen Gewinnspiel hat Novation einen neuen Wavetable-Editor entwickelt. Dieser mit den Synthesizern Peak und Summit nutzbare Software-Editor ermöglicht eine tiefgreifende Steuerung der Wavetable-Oszillatoren.

Der Editor basiert auf der browserbasierten Plattform von Novations Components und verfügt über ein Werkzeug zum Zeichnen von Wellenformen sowie einen Live-Bearbeitungsmodus, so dass Oszillatorformen von Hand gezeichnet und in Echtzeit in der Vorschau angezeigt werden können.

Darüber hinaus lassen sich Audiodateien über eine Importfunktionen importieren und als Oszillatorwellenform verwenden. Um sich auch gleich auf die passende Wavetable-Reise zu begeben, hat Novation von Noisia ein exklusives Paket zusammenstellen lassen.

In den neuen Wavetable-Editor integriert ist auch eine Audioauswahl zum Thema „Weltraum“. Diese stammt aus der NASA-Soundbibliothek und umfasst u.a. Wellenformen aus Aufzeichnungen der Erforschung des Weltraums.

Ab sofort ist der Wavetable Editor von Novation kostenlos auf der Components Plattform verfügbar, sofern Peak oder Summit über USB mit dem Computer verbunden sind. Weitere Informationen gibt es hier: https://components.novationmusic.com