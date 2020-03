Superbooth 20: Plankton Electronics Ninja Stars

Externe Multiple für CV und Audio

Multiple kann man nie genug haben, aber man will dafür nicht unbedingt Platz im Modular-Rahmen opfern. Die Ninja Stars von Plankton Electronics verlagern die Verteilung von CV- und Audiosignalen nach außen, direkt in den Kabelverhau, sozusagen.

Multiple sind die unscheinbarsten Module im Case, aber unverzichtbar. Wie oft muss man ein Signal an mehrere Ziele senden? Ob ein LFO oder Sequencer an mehrere VCOs oder ein VCO-Ausgang an zwei, drei Filtereingänge, es gibt unzählige Anwendungen.

Die Plankton Electronics Ninja Stars übernehmen genau diese Aufgabe. Jedoch werden sie nicht wie Module in das Rack geschraubt, sondern können einfach an die Patch-Kabel angeschlossen werden und hängen dann mit diesen vor dem Case. Es gibt vier verschiedene Ninja Stars: mit drei, vier, fünf oder sechs Anschlüssen. In der Mitte besitzen sie ein Loch, das groß genug ist, um ein Patch-Kabelstecker hindurch zu führen, wodurch sie etwas fixiert sind.

Plankton Electronics weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ninja Stars passive Signalsplitter sind, sie können nicht als Mixer bzw. Summierer verwendet werden.

Die Plankton Electronic Ninja Stars sind ab sofort erhältlich und werden auf der Website des Herstellers in 4er Packs mit den vier verschiedenen Anschlussgrößen angeboten. Andere Zusammenstellungen sind noch nicht aufgeführt, wofür es aber sicherlich bald Nachfragen geben dürfte.