Superbooth 20: Retrokits RK-006, Standalone MIDI-Router/Hub

Kompakte MIDI-Schaltzentrale

Die Produkte des Herstellers Retrokits haben wir hier bei AMAZONA.de noch nicht allzu oft vorgestellt. Diese kleinen, aber oftmals sehr nützlichen Tools scheinen aber sehr interessant zu sein. Neben diversen Kabeln, Konvertern, Splitter und Merger bietet Retrokits auch USB/MIDI-Hubs an, so unter anderem auch das Modell RK-006.

Beim RK-006 handelt es sich um einen portablen standalone nutzbaren MIDI/USB-Hub. Mehr als kompakt ist er, bietet auf 7 x 5 x 1 cm aber zahlreiche Anschlüsse. 10 MIDI-Outputs plus 2 MIDI-Inputs sind es insgesamt. Damit lässt sich offensichtlich schon einiges ansteuern und zuweisen.

Der Hub erlaubt das MIDI-Merging und bietet eine Thru-Funktion. Dabei soll der RK-006 enorm Timing-fest sein. An jedem MIDI-Port lassen sich Daten oder MIDI-Kanäle filtern, so dass nur das ankommt, was ankommen soll. Dazu lassen sich Clock Modifiers einsetzen.

Neben dem MIDI-Mode lässt sich jeder Port des RK-006 auch im Gate-Mode betreiben. Auch hier ist die MIDI-Tempo-to-Gate Multiclock möglich und zusammen mit einem zuweisbaren Run/Stop-Kommando erlaubt RK-006 auch die Synchronisation über Syn24/DINSync.

Zusätzlich lässt sich RK-006 auch per USB anschließen und so als USB/MIDI-Interface am Computer nutzen. Bis zu zehn Setups lassen sich intern speichern und über ein webMIDI-Interface konfigurieren.

Je nachdem ob man den Hub mit oder ohne Kabel benötigt, kostet RK-006 zwischen 138,- und 158,- Euro.