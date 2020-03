Superbooth 2020 wurde nun abgesagt

Keine Verschiebung, komplett gecancelt

Angesichts der Entwicklung der vergangenen Tage war es abzusehen: die Superbooth 2020 wird nicht stattfinden! Bereits erworbene Tickets werden erstattet.

Ab hier die Meldung vom 28. Februar

Aus aktuellem Anlass haben die Organisatoren der Superbooth ein Statement zur Lage bezüglich des Coronavirus veröffentlicht. Die Botschaft ist: ruhig bleiben. Vorerst gibt es keine Pläne, die Messe abzusagen. Aber man wird die Entwicklung natürlich weiterverfolgen und sich mit den Behörden abstimmen.

Es sind nur noch rund acht Wochen bis zur Superbooth. Vermutlich werden sich schon einige Interessenten gefragt haben, ob die Messe wohlmöglich abgesagt werden muss. Angesichts der Sperrungen von öffentlichen Veranstaltungen in Nord-Italien und anderen Ländern ist diese Sorge nicht unberechtigt. Selbst die große ITB (Internationale Tourismusbörse), die Anfang März hier in Berlin stattfinden sollte, wurde nun abgesagt.

Seitens der Superbooth wird erklärt, dass man, so lange es keine anderslautende Anordnung seitens der Behörden gibt, an der Vorbereitung weiterarbeiten wird. Selbstverständlich wird man sich um mögliche Gesundheitsrisiken Gedanken machen, doch bislang geht man davon aus, dass die Messe in vollem Umfang stattfinden wird.

Hier der offizielle Wortlaut:

Our statement about Corona

Due to the current situation in the world regarding the Coronavirus, we were asked to

state our point of view about this topic. With SUPERBOOTH20 starting in about 8 weeks from now, we prefer to rely on facts rather than speculations about the future.

Without any carelessness about health or risks, we basically are very careful with the

daily news spreading and panic producing sensational reports.

We are observing the development, but can not say how the situation will change in the coming weeks. If we have the impression that we should act in any way, we will do so.

By now we can only say, the situation in Berlin is safe and we do not want to be part of any speculations.

As long as there is no official ban by the authorities, we have decided to keep

on working on the finalization of this year’s Superbooth.

Relax and make music! See you at SUPERBOOTH20!

Sobald es neue Informationen dazu gibt, werden wir sie an dieser Stelle mitteilen.