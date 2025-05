Superbooth 2025: AJH Synth Matrix VCF, Eurorack-Filter

Multimodefilter nach Oberheim Matrix

AJH Synth Matrix VCF ist ein Eurorack-Multimodefilter nach Vorbild des Oberheim Matrix-12. Die Version von Entwickler Allan J Hall ist jedoch in einigen Punkten erweitert. AJH Synth ist auf der Superbooth am Stand B043 anzutreffen.

AJH Synth Matrix VCF – 16 Filtertypen x 2

Das 14 TE breite Modul Matrix VCF bietet 16 unterschiedliche Filtertypen. Zu den 15 Typen des Vorbildes ist noch des Modus AP4 = All Pass 4 Pole hinzugekommen, mit dem sich Phaser-Effekte erzielen lassen. Der jeweilige Filtertyp wird mit einem Drehregler ausgewählt und über LEDs angezeigt. Diese Funktion ist aber auch über einen CV-Eingang steuerbar, was speziell im Zusammenhang mit einem Step-Sequencer interessant ist.

Mit dem Schalter P-Vox lässt sich die Resonanz des Filters in einen alternativen Modus umschalten. Das Vorbild hierfür ist die Schaltung des Vintage-Synthesizers Polivoks, die jedoch von AJH Synth überarbeitet wurde. Hiermit wird eine deutliche Verzerrung erzielt, die mit dem originalen Matrix-Filter nicht zu erreichen ist. Somit erhält jeder der 16 Filtertypen zwei gänzlich unterschiedliche Klangcharaktere. Der Entwickler nennt es einen ‚Jekyll and Hyde‘-Effect.

Cutoff und Resonance verfügen über CV-Eingänge. Für die Cutoff gibt es neben einem V/Oct-Eingang zwei weitere Eingänge für 2/3 und 1/3 (Key Follow) sowie einen herkömmlichen Modulationseingang mit Abschwächer.

Weiterhin beinhaltet das Modul einen VCA, der zum Beispiel mit einer Hüllkurve oder einem LFO moduliert werden kann.

Das AJH Synth Matrix VCF wird es mit schwarzer oder silberner Frontplatte geben. Das Modul befindet sich bereits in Produktion und wird in Kürze erhältlich sein. Der Preis beträgt 310,- britische Pfund.

Die 16 Filtertypen des AJH Synth Matrix VCF

1. Four Pole Band Pass

2. Three Pole High Pass combined with One Pole Low Pass

3. Three Pole All Pass combined with One Pole Low Pass

4. Two Pole Notch combined with One Pole Low Pass

5. Two Pole Low Pass

6. Four Pole All Pass (Phaser)

7. Four Pole Low Pass

8. Two Pole Band Pass

9. Two Pole High Pass combined with One Pole Low Pass

10. Three Pole High Pass

11. Three Pole All Pass

12. Two Pole Notch

13. One Pole Low Pass

14. Two Pole High Pass

15. Three Pole Low Pass

16. One Pole High Pass