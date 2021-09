Superbooth 21: Arturia SQ80 V, Ensoniq SQ-80 als Plug-in

Hybrid-Synthesizer mit Sync und AM

Jetzt ist das Plug-in Arturia SQ80 V offiziell vorgestellt worden. Der Vinatge-Digitalsynthesizer ist endlich in der Software-Welt angekommen.

Das Plug-in emuliert einerseits den 8-Bit 5503 DOC Chip, der wesentlich für den Klangcharakter des Originals verantwortlich ist. Dazu kommt die Emulation der analogen Filter, die die digitalen Oszillatoren in wärmere Bahnen lenken. Bei den Oszillatoren gibt es eine Auswahl von über 400 Waves, Transienten von unterschiedlichen Instrumenten, ESQ 1 und SQ-80 Hidden Waveforms sowie VFX Transwaves, die in tausenden Kombinationen zusammengestellt werden können.

Das SQ80 V Plug-in lässt sich über ein ausfahrbares Zusatz-Display mit moderner Graphik leichter bedienen als das Original. Für die Auswahl der Waves sind übersichtlich Menüs vorhanden und für das Filter sowie die Effekte gibt es eine graphische Darstellung. Wie beim Vorbild sind Amplitudenmodulation und Hard Sync möglich.

Außerdem hat Arturia einige Erweiterung eingebracht. SQ80 V verfügt über einen Arpeggiator mit Direction- und Hold-Parameter. Das Plug-in ist 16-fach polyphon und es gibt einen Uniso-Modus mit bis zu acht Oszillatoren. Außerdem wurden die ADSR-Hüllkurven um die Modi DADSR und MSEG erweitert. Ein Mod Mixer erlaubt das Kombinieren von zwei Modulationsquellen, wofür sechs Modi zur Verfügung stehen. Mit einer einstellbaren Dispersion lassen sich Schwankungen und Instabilitäten in der Schaltung simulieren.

Arturia SQ80 V ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 99,- Euro, der reguläre Preis wird 199,- Euro betragen.

Ab hier die Meldung vom 6. September 2021

Das ist aber mal ein saftiger Leak! Auf dem Twitch-Kanal von Muckybeats wird die Beta-Version eines noch nicht offiziell angekündigten Plug-ins seelenruhig aller Welt vorgeführt: der Arturia SQ80 V. Damit verdirbt Mucky einerseits die Überraschung, aber andererseits dürfte der Kanal deutlich an Bekanntheit gewonnen haben. Aber ob er noch mal eine Beta-Version von Arturia bekommen wird?

Das Plug-in ist klar eine Emulation des hybriden Synthesizers SQ-80 von Ensoniq. Dieser amerikanische Hersteller wurde von den Softwareentwicklern bislang wenig beachtet.

Der SQ-80, der als erste Workstation im modernen Sinne gilt, hatte seinerzeit auch als Synthesizer einiges zu bieten: drei Oszillatoren, die auf einen digitalen Wave-ROM (inkl. Attacks und Inharmonic Loops) zugreifen, aber trotzdem Sync und AM bieten. Die Nachbearbeitung erfolgt über ein analoges Filter. In der ausführlichen Vintage-Story könnte ihr alles über den Ensoniq-Klassiker nachlesen.

Wie bei Arturia üblich, wird es einige Erweiterungen gegenüber dem Original geben und das Panel einen leichteren und erweiterten Zugang zur Programmierung gewährleisten. Interessant wird es auch, ob die Effektalgorithmen vom Spezialisten auf diesem Gebiet 1:1 übernommen wurden, oder modernere Algorithmen implementiert wurden. Auch den berühmt-berüchtigten AM-Bug, bei dem unter bestimmter Konstellation willkürliche FX-Klänge entstehen, wollen Fans sicherlich hier wiederfinden.

Warten wir ab, ob die verunglückte Aktion die offizielle Vorstellung des Arturia SQ80 V beschleunigt und wir dann alle Infos und Spezifikationen erfahren – und ob es eventuell dann gleich auch eine erweiterte V-Collection geben wird.