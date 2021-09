Superbooth 21: Dreadbox Nymphes, polyphoner Synthesizer

Neuer Synth wird am 13. vorgestellt

Dreadbox Nymphes wird am 13. September, also zwei Tage vor Beginn der Superbooth 21, vorgestellt.

Schon im Juli, als es die Leak-Meldung des neuen achtstimmigen Abyss gab, kurisierten Gerüchte um einen weiteren polyphonen Synthesizer, da auf einem Bild ein halbes Eckchen davon zu sehen war. Man erkannte dort nur den unvollständigen Namen „Nymph“. Auch im heute veröffentlichten Teaser sieht man den neuen Synthesizer so gut wie nicht, weshalb wir einen Screenshot davon ein wenig aufgehellt haben (siehe oben).

ANZEIGE Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Dreadbox Nymphes wird sechs Stimmen haben, so viel war auch schon bei den ersten Gerüchten anhand eines Postings durchgesickert. Auf dem Teaser-Bild sind bei Nymphes viele Fader für die Bedienung der Elemente zu erkennen, was inzwischen typisch für Dreadbox-Synthesizer geworden zu sein scheint. Was als zwei kleine, weiße Kreuze erscheint, könnten Reflexionen von Drehreglerkappen sein. Das erinnert ein wenig an das Panel von Abyss, möglicherweise ist Nymphes eine abgespeckte Version davon? Oder handelt es sich doch um ein gänzlich anderes Konzept?

Spätestens in einer Woche am Montag, dem 13. September, werden wir dann alles zum Dreadbox Nymphes erfahren.