Superbooth 21: Expressive E Imagine, Physical Modeling Synthesizer Plug-in

Kooperation mit AAS

Expressive E Imagine ist ein Physical-Modeling Plug-in, das in Kooperation mit Applied Acoustics Systems (AAS) entwickelt wurde, um mit den ausdrucksstarken Controller des französischen Herstellers optimal gespielt werden zu können.

Imagine bietet ähnliche Möglichkeiten wie das Plug-in Chromaphone. Hier werden Klänge mit einem modelliertem Resonanzkörper erzeugt, der auf unterschiedliche Weise angeregt werden kann.: mit einem Schlägel (Mallet), Noise oder einer Sequenz mit zwei Lines. Die Resonanzkörper haben mehrere Formen, wie Röhren, massive Körper, Saiten, Fell, von denen zwei in Kombination das Klangverhalten ergeben, welches mit der Erreger ausgelöst wird. Mit einem Expression-Regler lässt sich der gesamte Klang kontinuierlich verändern.

Imagine bildet einen Sound aus zwei Layern, über die unterschiedliche Modelle kombiniert werden können. Das gemischte Signal kann mit der Effektsektion bearbeitet werden, in der Frequency-Shifter/Vibrato, Stereo-Delay, Reverb und ein Multieffekt mit mehreren Algorithmen zur Verfügung stehen.

Mit Multi-Stage-Hüllkurven und einem intelligenten Modulationssystem sowie angepassten Macros lassen sich die Klänge steuern. Die Parameter des virtuelle Klangkörpers und des Erregers können durch die Expressive E-Controller Touché bzw. Touché SE und das Keyboard Osmose (das erstmalig auf der Superbooth 21 ausgestellt und demonstriert werden wird) in mehreren Dimensionen moduliert werden, wodurch die Klänge von Imagine erst richtig aufleben sollen.

Expression E Imagine ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 83,40 Euro, der reguläre Preis wird 139,- Euro betragen.

