Superbooth 21: IO Instruments Kallichore & Kalyke, Eurorack-Module

6-fach Oszillator & ADSR/LFO

IO Instruments werden auf der Superbooth am Stand W300 die Neuzeugänge bei ihren Eurorack-Modulen zeigen: den 6-fachen Digital Oscillator Kallichore und den dualen Fucntion Generator Kalyke. Gegenüber den bislang bekannten Konzepten hat sich an den Modulen in der Zwischenzeit noch einiges getan.

IO Instruments Kallichore

Das 22 TE breite Modul beherbergt sechs digitale Oszillatoren, die für den Einsatz als FM-Operatoren in drei Paaren organisiert sind. Jeder einzelne Oszillator kann wahlweise Sine, Saw, Triangle, Ramp, Pulse (inkl. PWM) und Square erzeugen und verfügt über die Funktionen Tune, Glide, Level, Output Sync, FM Level (lin/exp) und Ringmod Level. Bei Bedarf können im Global Voice Edit Mode auch alle Oszillatoren gemeinsam editiert werden. Über einen Drfit Parameter kann das Verhalten von analogen VCOs simuliert werden.

Kallichore kann mit verschiedenen Play-Modi gespielt werden. Es ist möglich alle sechs Oszillatoren über einen CV-Eingang oder drei Paare über die CV-Eingänge A, B und C anzusteuern. Via MIDI (3,5 mm TRS) ist sogar sechsfache Polyphonie möglich. In diesem Modus hat jeder Oszillator zusätzlich eine eigene AR-Hüllkurve und die weiteren Funktionen lassen sich mit CCs steuern.

Das Modul verfügt über Speichermöglichkeiten und kann über USB Updates empfangen. Die Bedienung erfolgt über ein TFT-Display und sechs Encoder sowie acht Tasten zur Navigation durch die Parameter.

Es ist auch eine Erweiterung in Form eines 2 TE breiten Moduls in Vorbereitung, mit der die sechs Oszillatoren Einzelausgänge und einen Master-Output erhalten.

IO Instruments Kalyke

Kalyke kombiniert einen LFO und eine ADSR-Hüllkurve in einem 16 TE breiten Modul. Der LFO bietet sechs Waveforms, Phase Shift und Offset.

Bei der ADSR-Sektion lässt sich die Verlaufskurve variieren und es gibt einen Loop- und einen Ratched-Modus. Die Phase A und D haben eigene Trigger-Ausgänge und es gibt vier CV-Eingänge zur Modulation aller ADSR-Segmente.

Die Signale von LFO und ADSR können jeweils an normalen und invertierten Ausgängen abgegriffen werden.

Preise und Verfügbarkeit von IO Instruments Kallichore und Kalyke wurden noch nicht bekannt gegeben. Die bislang erhältlichen IO-Module wurden auf AMAZONA.de bereits getestet. Teil 1 und Teil 2 findet ihr unter diesen Links.