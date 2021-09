Superbooth 21: Moon Modular M595, Switch/Summer-Matrix

Programmierbare Schalt-Matrix

Moon Modular M595 ist eine 12×12-Matrix im 5U-Format, mit der CV-, Gate-, Clock- und Audiosignale frei geroutet werden können. Die Buchsen sind DC-coupled und Settings können gespeichert werden.

M595 ist passend zum Moon Modular System natürlich im Moog-Format mit fünf Höheneinheiten. Auf der Superbooth wurde eine Kombination von vier separaten Modulen in einem Desktop-Case gezeigt, jedoch wird es wohl final (auch) eine Version mit durchgängigem Panel geben.

ANZEIGE

Die zwölf Eingänge und zwölf Ausgänge werden über die Schalter der Matrix miteinander verbunden. Es kann natürlich auch ein Eingang gleichzeitig auf mehrere Ausgänge geroutet werden, ebenso ist eine Summierung von Eingängen möglich. Link-Tasten erlauben die paarweise Schaltung zweier Kanäle, etwa für CV/Gate eines Sequencers oder Audiosignale in Stereo.

99 Konfigurationen lassen sich in einem gepufferten Speicher ablegen. Die Anwahl bzw. Umschaltung zwischen den Settings erfolgt mit einem Dial oder über Trigger-Impulse, die an den Buchsen Previous und Next eintreffen.

Für die Zukunft ist auch eine 19″-Rackversion geplant. Außerdem wird noch die Möglichkeit geprüft, ob die Matrix auch gleichwertig mit Line-Signalen verwendet werden kann.

ANZEIGE

Weiterhin wurde der Prototyp des Moon Modular M531 Voltage Controlled Analog Delay gezeigt. Das BBD-basierte Dely-Modul ist quasi das Pendant zum „modernen“ 530 Digital Delay. Das Modul 531 besitzt zwei separate Bucket Brigade-Lines (Eimerkettenspeicher), eine mit 1024 Stages und eine mit 4096 Stages. Beide Lines arbeiten parallel und man kann für Multitap-Delay zwischen ihnen überblenden. Außerdem ist ein Filter integriert, um das schaltungsbedingte Clock-Noise zu minimieren.

Für Moon Modular M595 und M531 gibt es noch keine genauen Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit.