Superbooth 21: Rides in the Storm zeigt neue Eurorack-Module

Noch mehr nützliche Helfer

Rides in the Storm ist ein Projekt von Uwe Georg Giegler. Die RITS-Module sind als Erweiterung der Modul-Reihe von IO Instruments gedacht, können aber natürlich zusammen mit allen Eurorack-Modulen verwendet werden. Die RITS-Module zeichnen sich durch ein kompaktes Format, hohe Qualität und günstige Preise aus. Der Berliner Hersteller hatte Ende letzten Jahres eine erste Serie von Modulen gezeigt. Nun folgen gleich sechs weitere nützliche Helfer, zu sehen auf der Superbooth 21 am Stand W285.

FEG ist eine von Attack bis Release loopbare Hüllkurve, die sich durch ihren besonders exponentiellen (snappy) Verlauf auszeichnet. Die Zeiten liegen zwischen minimalen 0,2 ms und maximalen 30 Sekunden. Zwei Phasen sind spannungsteuerbar und es gibt einen normalen und einen invertierten Ausgang. Breite: 4 TE.

Das Modul QEG ist eine vierfache Version von FEG mit 16 Trigger-Ausgängen und zusätzlichen Mix-Ausgängen. Die vier Trigger-Ausgänge jeder Sektion sind: Begin of Attack, End of Attack, End of Sustain, End of Release. Breite: 20 TE.

DOC ist ein diskreter, stimmstabiler VCO mit einem großen Frequenzbereich. Er erzeugt Saw, Pulse (PWM) und Triangle. Das 6 TE breite Modul verfügt über eine Sync-Funktion (Reset), linearer und exponentieller FM.

XXM ist ein 2×4 oder 1×8 Mixer für Audio- und CV-Signale. Mixer A ist DC-gekoppelt und hat einen normalen und einen invertierten Ausgang. Mixer B kann mit einem Jumper zwischen AC- und DC-Kopplung umgestellt werden. Breite: 8 TE.

QUA ist ein 4 TE breites Modul mit vier unabhängigen Abschwächern.

NGM ist ein passiver, dualer 5-in-1 Mixer mit aktiver Gain-Regelung, der für Audio- und CV-Signale verwendet werden kann. Breite: 4 TE.

Außerdem kündigt Rides in the Storm außerdem schon weitere Module an:

BOC – diskreter VCO mit 3 Sub-Stufen

DMO – Dual LFO

MOD – Voltage Controlled Overdrive

XDR – XOR/DIODE Ringmodulator

SED – diskretes Tiefpass VCF mit VCA

HFD – diskretes Hochpass VCF

QPV – Master Tune und Transpose Processor

QSQ – Sequencer mit 8 CVs und Gates