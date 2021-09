Superbooth 21: Studiologic präsentiert Numa X Piano GT, 73 und 88

Neue Tastatur, Physical Modeling & Digitalmixer

Neben unzähligen Synthesizern und Eurorack-Modulen werden auf der Berliner Superbooth immer wieder auch andersartige Produkte vorgestellt. Egal ob Interfaces, Controller oder wie im Falle des gesichteten Studiologic Numa X Piano ein hochwertiges Piano.

Was bietet das Studiologic Numa X Piano?

Zunächst einmal wird es das Numa X Piano in den drei Varianten GT, 73 und 88 geben. Während das Numa X Piano 73 und 88 mit der neuen TP/110-Tastatur ausgestattet sind, die mit neuen Hammern und einem geringen Gewicht für bestes Spielgefühl sorgen soll, erhält das GT-Modell die TP/400 WOOD-Tastatur. Erfreulich zu lesen: Beide Tastaturen und damit alle drei Versionen unterstützen Aftertouch.

Hinsichtlich der Sounds bietet das Numa X Piano 200 Presets, einsortiert in acht Bänke. Neue Sounds können über eine Manager Software hinzugefügt werden. Das erinnert an die modular aufgebaute Sound Library von Nord, super. Die Klangerzeugung basiert auf den drei Säulen Physical Modeling, Wave Shaping und Samples. Im offiziellen Video zum Numa X Piano gibt es dazu weitere Infos. Insgesamt hört sich das vielversprechend an:

Die Tastatur lässt sich in bis zu vier Zonen aufteilen, was vor allem im Hinblick auf den Live Einsatz praxisnah erscheint. Bis zu acht unabhängige Insert Effekte (maximal zwei pro Zone) sowie etliche Master Effekte verfeinern den Sound des Pianos.

Doch das ist noch nicht alles: Ein weiteres Highlight des Numa X Pianos soll die einfache Bedienung sein. Hierfür sorgt u. a. ein 2,8 Zoll Farb-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel und eine Vielzahl von Push Encodern, Buttons und Drehreglern. Das Display erinnert stark an die SL-Keyboardcontroller, die Studiologic vor einigen Jahren im Programm hatte. Zonen konnte man damals recht unkompliziert einstellen und intuitiv nutzen. Das hat Studiologic vermutlich hier wieder aufgegriffen.

Eine weitere Besonderheit des Numa X Pianos ist der eingebaute Audio Mixer, über den wahlweise vier Mono-, ein Stereo- und zwei Mono- oder zwei Stereo-Signale (alle als 6,3 mm Klinkenbuchse ausgeführt) gemischt werden können – es ist also eine Art Keyboard-Submixer integriert, der zusätzlich sogar über eigene Delay- und Reverb-Effekte verfügt.

Ansonsten bietet das Numa X Piano einen klassischen Stereoausgang, Kopfhöreranschluss, drei Pedalanschlüsse, MIDI-Ein- und Ausgang, Netzteilanschluss (leider extern) sowie einen USB-Port, der neben MIDI-Daten und Audio überträgt.

Preis und Verfügbarkeit der beiden Numa X Piano Modelle sind leider noch nicht bekannt. Die Informationen reichen wir aber schnellstmöglich nach.