Superbooth 21: Teasert Waldorf einen neuen Microwave?

Wer ist der alte Freund?

Ein Bild suggeriert mehr als 1.000 Worte – oder doch nicht! Waldorf teasert auf deinen Social-Media-Kanälen ein neues – nennen wir es vorerst noch einfach – Produkt an. Der Spruch „Welcome back, old friend“ lässt im Zusammenhang mit dem Bild zwar einiges erahnen, aber geht es wirklich um einen Synthesizer?

Klar denkt man bei einem roten Knopf auf einer marine-blauen Oberfläche sofort an den Data-Regler des Microwave bzw. Microwave II. Doch sieht es bei genauerem Blick nicht eher wie ein Taster aus? Wo ist die ergonomische Vertiefung für die Fingerspitze?

Sicherlich würde ein neuer Microwave mit großem Hallo begrüßt werden. Wäre der „old friend“ eine Neuauflage oder eine moderne Version des berühmten Wavetable-Synthesizers? Angesichts der zahlreichen Neuauflagen analoger Filter-Chips lassen ein hybrides Konzept wie bei der ersten Version des Microwave durchaus als möglich erscheinen. Allerdings bietet das vielseitige Multimode-Filter des Microwave II deutlich mehr Potential für die Wavetable-Klangerzeugung. Oder gehört das Rendering doch nur zu einem Plug-in?

Spekulieren kann man sicherlich viel und Spaß macht es ja auch, doch warten wir einfach noch ein wenig bis zur Superbooth 21, wo wir Waldorf am Stand Z170 besuchen und hoffentlich alles zu dem neuen – nennen wir es unverfänglich noch – Produkt erfahren werden.

Bis dahin könnt ihr euch gern unsere Vinatge-Storys zum Waldorf Microwave und Microwave II / XT anschauen.