Superbooth 21: U-HE Wiretap, Gate-Generator

Melodien werden zu Rhythmen

U-HE Wiretap ist das zweite Eurorack-Modul des Spezialisten für Software-Synthesizer. Wie beim Modul CVilization erschließt sich das wahre Potential von Wiretap erst auf den zweiten Blick.

Wiretap besitzt zwei Kanäle, an die zum Beispiel ein Sequencer angeschlossen wird. Das Modul vergleicht nun die gespielten Noten. Bei aufsteigender Tonhöhe (Rising) erzeugt Kanal A ein Gate-Signal, bei absteigender Tonhöhe (Falling) wird von Kanal B ein Gate-Signal erzeugt. Liegt nur an Kanal A die Sequenz an, werten beide Kanäle die Tonhöhen aus, es können aber auch zwei Sequenzen an A und B eingespeist werden. Die Gate-Zeit lässt sich einstellen und mit einer zusätzlichen Release-Zeit steht sogar ein simple Hüllkurve zur Verfügung.

Je komplexer eine eingehende Sequenz ist, desto ergiebige werden die Gate-Rhythmen, die Wiretap ausgibt. Mit Rising und Falling lassen sich unterschiedliche Sounds wie etwa Kick und Snare oder alternierende Percussion triggern oder auch externe Hüllkurven auslösen, die wiederum Filter, Oszillatoren oder andere Parameter modulieren. Die Gate/Release-Hüllkurven können auch unabhängig von Rising bzw. Falling getriggert werden. Wiretap ergänzt sich sehr gut mit CVilization, wenn dort mutierte Sequenzen erzeugt werden.

U-HE Wiretap soll noch dieses Jahr erhältlich sein, eine offizielle Preisangabe steht noch aus.