Superbooth 22: Cre8audio East Beast, semi-modularer Synthesizer

Kleiner Synth mit PGH-Sound

Cre8audio stellt den in Zusammenarbeit mit Pittsburgh Modular entwickelten Synthesizer East Beast vor. Das Desktop-Gerät lässt sich bei Bedarf aus dem Gehäuse nehmen und in ein Eurorack-Rahmen einsetzen.

East Beast ist im Sinne der East Coast-Philosophie ein monophoner, subtraktiver Synthesizer mit semi-modularer Struktur mit 20 Patch-Punkten. Die Klangerzeugung besteht aus neun separaten Sektionen: Oszillator, PGH-Filter, Hüllkurve, VCA, LFO, Multi-Mod-Tool, Sequancer, MIDI/CV-Konverter und ein Tasten-„Keyboard“.

Der Synthesizer kann via MIDI oder CV/Gate extern angesteuert werden. Der Sequencer hat 32 Steps und kann auch 13 Plätzen gespeichert werden. Es gibt einen generativen Sequencing-Modus sowie einen Arpeggiator, der zu einer Clock synchronisiert werden kann. Die interne Clock wird über eine Tap-Taste oder kann zu einer externen Clock synchronisiert werden, wobei auch ein Clock-Teiler integriert ist. Die Sequenzen lassen sich via MIDI oder den Tasten transponieren.

Der Oszillator und das Filter wurden von Pittsburgh Modular entwickelt. Der voll analoge VCO erzeugt Sine, Triangle, Saw, Square und Pitched Noise, die auch in Kombination aktiviert werden können. Außerdem sind PWM und FM möglich.

Das State-Variable-Multimodefilter besitzt die Modi Tief-, Band- und Hochpass, die sich ebenfalls in Kombination nutzen lassen.

Das Multi-Mod-Tool kombiniert einen Random Generator mit einem extra LFO und einer extra Hüllkurve, die zusätzlich zu den anderen Modulatoren genutzt werden können.

Die ersten Exemplare vom Cre8audio East Beast werden noch im Mai 2022 ausgeliefert, eine Vorbestellung ist ab sofort möglich. Der offizielle Preis ist mit 349,- US-Dollar angegeben, der erwartete Street Price liegt voraussichtlich bei 249,- US-Dollar. Cre8audio ist auf der Superbooth 22 am Stand Z390 anzutreffen.