Superbooth 22: Knobula Kickain, Eurorack-Modul

Der britische Hersteller Knobula, der letztes Jahr mit der 8-stimmigen Synth-Voice Poly Cinematic sein erstes Modul präsentierte, wird auf der Superbooth 22 am Stand Z232 das neue Drummodul Kickain zeigen.

Manche Sachen sind so nahe liegend, dass man erst einmal darauf kommen muss. Es ist eine besonders im EDM-Bereich gängige Methode, einen Sidechain-Kompressor zu verwenden, um der eminent wichtigen Bassdrum genügend Platz zu verschaffen. Warum also nicht beides in einem Modul vereinen?

Genau das ist der Gedanke hinter Kickain. Zum einen erzeugt das 12 TE breite Modul eine von der Roland TR-909 inspirierte Kick, die jedoch auf einer virtuell-analogen Klangerzeugung basiert. Sie kann mit Level, Tune, Decay, Drive, Click, Punch und Bend eingestellt werden. Über einen V/Oct-Eingang lässt sich die Bassdrum tonal spielen.

Der zweite Teil des Moduls ist ein Stereo Spectral Compressor mit Sidechain-Funktion. Hier kann eine Bassline, eine Fläche oder ein kompletter Track (idealerweise ohne Bassdrum) eingespeist werden. Einerseits kann damit der bekannte Ducking-Effekt realisiert werden, bei dem die Lautstärke des Audiosignals mit jeder Kick einfach abgesenkt wird. Es gibt aber auch zwei spezielle Spectral-Modi, die nur den Frequenzbereich um die Kick herum entsprechend bearbeiten. Dadurch wird die Bassdrum präsenter, jedoch bleibt der sogenannte „Pump-Effekt“ aus.

Außerdem besitzt das Modul ein 24 Bit Stereo-Reverb, das mit dem Decay verbunden ist. Es können subtile Room-Effekte oder Trance-typische Kick-Hallfahnen mit bis 10 Sekunden mit nur einem Regler eingestellt werden. Die Hallfahne kann sich auch deutlich auf den Sidechain-Effekt auswirken. Der rechte Kanal kann mit seinem Ein- und Ausgang alternativ als Send/Return-Kanal für weitere Klangbearbeitung genutzt werden. Mit einem Bass Cut-Schalter lässt sich der untere Frequenzbereich bei Bedarf bei 40 Hz oder 60 Hz begrenzen.

Knobula Kickain kann ab sofort vorbestellt werden, der Preis beträgt 375,- Euro.