Superbooth 22: Korg NTS-2 Oscilloscope Kit + Patch & Tweak with Korg

Oszilloskop, FFT-Analyzer, Tuner

Korg bringt mit dem NTS-2 Oscilloscope Kit ein Multi-Anzeigegerät, das speziell für die Arbeit mit Synthesizern und Modularsystemen gedacht ist. In einer limitierten Auflage ist das Oszilloskop im Bundle mit dem Buch „Patch & Tweak with Korg“ erhältlich, das in Zusammenarbeit mit BJOOKS entstanden ist.

ANZEIGE

Das NTS-2 ist nach dem Synthesizer NTS-1 das zweite Gerät der Nu:Tekt-Reihe. Als Kit wird es vom Anwender selbst zusammengebaut, wobei nicht gelötet zu werden braucht und was nur ungefähr 10 Minuten in Anspruch nehmen soll. Das vierkanalige Oszilloskop dient nicht nur zur Visualisierung von Audiosignalen und Steuerspannungen, sondern besitzt auch zwei Waveform-Generatoren, einen FFT Spektrum-Analyzer sowie zusätzliche Tuner-Funktionen. Somit kann es vielfältige Aufgaben im Studio übernehmen.

Das Gerät besitzt zwei Stereo-Eingänge, zwei Stereo-THRU/OUT-Ausgänge sowie zwei weitere Ausgänge. Die beiden Waveform-Generatoren, wahlweise mit Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn, Puls oder Rauschen, lassen sich als Oszillatoren oder LFOs mit separaten Ausgängen verwenden. Die vier Kanäle des Oszilloskop werden zur besseren Unterscheidung in verschiedenen Farben dargestellt. Bei fester Verkabelung im Studio bleiben die Signalwege auch bei ausgeschaltetem NTS-2 erhalten.

Die Bedienung erfolgt über dedizierte Menütaster, einen Push-Encoders und ein 2,8“ Farb-LC-Displays mit 240 x 320 Pixeln. Die Stromversorgung erfolgt entweder über Batterien oder den USB-C-Port.

Das Buch„Patch & Tweak with Korg“ ist ein weitere Teil der „Patch & Tweak“-Serie vom BJOOKS. Hierin geht es um semi-modulare Synthese sowie die damit gemachte Musik. Ein besonderer Fokus auf den MS-20 mini, dem Volca Modular, dem ARP 2600 M sowie den Sequencern SQ-1 und SQ-64. Zahlreiche Tutorials, Tipps und Tricks decken dabei viele Bereiche von den Grundlagen bis hin zu Sounddesign ab. Darüber hinaus gibt es Interviews mit Künstlern, Einblicke in die Arbeit von Entwicklern sowie eine Auflistung aller Syntheszer-Klassiker von Korg und ARP.

Im Buch liegen auch zwei Seitenteile für den NTS-2 bei, um das Oszilloskop sicher aufrecht stellen zu können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Korg NTS-2 Kit und „Patch & Tweak with Korg“ sollen ab August erhältlich sein. Der Preis beträgt 229,- Euro. Wann das Oszilloskop dann auch einzeln erhältlich sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Auch eine Eurorack-Variante würde sicherlich von vielen Musikern begrüßt werden, sofern man sich dies nicht selbst bauen möchte. Korg ist auf der Superbooth 22 am Stand E100 anzutreffen.

So wird der Korg NTS-2 zusammengebaut: