Superbooth 22: Leaf Audio Microphonic Soundbox MK3

Verbesserte Experimente

Leaf Audio zeigt auf der Superbooth 22 am Stand Z260 die verbesserte Microphonic Soundbox MK3 und andere Neuheiten.

Den Vorgänger Microphonic Soundbox MK2 hatten wir Anfang des Jahres im Test, den ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Die MK3-Version wurde auf Anregungen von Anwendern in einigen Punkten verbessert. Die Stromversorgung ist jetzt auch über ein 9V-Netzteil möglich. Bislang gab es nur Batteriebetrieb. Eine LED zeigt nun Clipping am Audioausgang an und es gibt einen Envelope Follower, womit man einen semi-modularen Synthesizer triggern bzw. ansteuern kann. Außerdem wurde die Befestigung für die Federn geändert, die sich damit einfacher abmontieren (für den Transport) oder gegen andere Federn austauschen lassen.

Die Leaf Audio Microphonic Soundbox MK3 soll voraussichtlich ab dem dritten Quartal lieferbar sein und wird 279,- Euro kosten.

Mit Microphonic Playground gibt es eine einfach Box mit Kontaktmikrophon, die man allein oder zusammen mit der Microphonic Soundbox einsetzen kann. Man kann auf Playground klopfen, kratzen, irgendwo hinein halten oder sie werfen und die Klänge am Audioausgang abnehmen. Wie für die Soundbox, soll es auch für Playground Erweiterungen geben. Der Preis beträgt 85,- Euro.

Außerdem zeigt Leaf Audio Multiple-Module im 3 HE- und 1 HE-Format und das Flex Pro Eurorack-Cases. Für Kurzentschlossene: am 12.5. gibt es einen DIY-Workshop zum Dronesynth.