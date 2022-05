Superbooth 22: Shakmat Banshee Reach, Jeweler Cast, Triple Steeple

VCO, RM-Mixer, Multi-Tool

Der belgische Hersteller Shakmat Modular zeigt auf der Superbooth 22 am Stand Z426 vier neue Module.

Das 8 TE breite Modul Banshee Reach ist ein kompakter VCO mit Waveshaping, Sub-Oszillator und Through Zero-Modulation. Mit dem Octaver-Funktion kann wird der Fine Tune-Regler „eingefroren“ und mit dem Coarse-Regler der Bereich von neuen Oktaven umgeschaltet. Ein unbeabsichtigtes Verstellen ist in diesem Modus ausgeschlossen. Das Modul lässt sich auch in einen LFO-Modus versetzen.

Jeweler Cast kombiniert einen 3-kanaligen Mixer mit einem Diode-basierten Ringmodulator, einem Wavefolder und einem Distortion-Effekt auf nur 6 TE Breite. Hiermit lassen sich unter anderem die Einzelausgänge eines VCOs bearbeiten um dessen Spektrum zu erweitern.

Triple Steeple ist ein 3-facher Envelope-Generator. Jeder Kanal besitzt Regler für Dauer und Symmetrie der Hüllkurve. Es gibt fünf Modi: triggered, gated, looped, gated loop und clocked loop. Die Dauer ist jeweils spannungssteuerbar. Die drei Hüllkurven arbeiten unabhängig, sind jedoch intern normalisiert, so dass die drei Stufen auch seriell genutzt werden können.

Das vierte Modul ist ein früher Prototyp und hat noch keinen Namen. Das 12 TE breite Modul vereint die Funktionen von VCF, VCA und LPG. Es gibt zwei Kanäle mit komplett analogem Signalweg. Es kann jeweils zwischen einem MS20-ähnlichem HP/LP-Filter, einem VCA und einem dualen Low-Pass-Gate umgeschaltet werden.

Shakmat Modular hat noch keine Preise oder Release-Termine mitgeteilt.