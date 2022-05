Superbooth 22: Soma Terra, mikrotonaler Synthesizer

Vlad spielt Terra am 13.5.

Der polyphone, mikrotonale Synthesizer Terra von Soma Labs befindet sich noch in der Entwicklung. Allerdings wird Vlad Kreimer das optisch wie konzeptionell ungewöhnliche Gerät auf der Superbooth 22 präsentieren. Nicht einfach an seinem Stand O116, sondern am 13.05. bei einem „Gesprächskonzert“ im Auditorium in der Zeit von 16:30 bis 16:50.

Die Klangerzeugung von Terra deckt den vollen Umfang eines Pianos ab, kann aber jede Note mit einer Auflösung von 125 Stufen pro Halbton wiedergeben. Um diese Möglichkeiten mit dem einfachen Keyboard von Terra beherrschen zu können, gibt es ein spezielles Pitch-Shifting-System mit vier zusätzlichen Sensoren. Durch Betätigung dieser Sensoren in unterschiedlichen Kombinationen erreicht man 16 Variationen der Transponierung, einschließlich 3 Oktaven auf- und abwärts, Septime, Quarte, Ganzton etc.

Dazu bietet Terra einen neuen Ansatz zum Spielen von Melodien und Akkorden. Das Keyboard besitzt 12 Sensoren für Noten, die Velocity und Pressure für Attack und Vibrato verarbeiten, vier dynamische Sensoren, mit denen sich Klangfarbe und andere Parameter steuern lassen, die vier bereits erwähnten Pitch-Shifting-Sensoren und zwei Hold-Sensoren für die Werte von Klangfarbe und Noten. Intern ist ein 3-Achsen-Bewegungssensor vorhanden, mit dem sich unterschiedliche Modulationen steuern lassen.

Die Klangerzeugung von Terra ist digital und verfügt über 32 komplexe Synthesealgorithmen. Jeder Algorithmus wurde auf die speziellen Möglichkeiten des Keyboards und die mikrotonalen Fähigkeiten angepasst. Eine genaue Beschreibung der Synthesen gibt es noch nicht. Es heißt nur, dass es keine umständliche Programmierung mit unzähligen Parametern der Klänge geben soll, sondern der Fokus auf der Musik und der Performance liegt. Dem Video nach kann man zumindest auf Physical-Modeling (Plucked Strings) und virtuell-analog schließen. Terra verfügt außerdem über einen FX-Prozessor für den Stereoausgang.

Die Oberfläche von Terra wurde bewusst einfach gehalten, man kann alle Funktionen mit nur wenigen Bedienschritten erreichen. Die 96 Presets können direkt mit den Spielsensoren gespeichert bzw. aufgerufen werden. Es gibt kein Display, sondern nur ein Dreieck aus sechs LEDs/Sensoren.

Das Gehäuse von Terra besteht aus einem massiven Stück Holz, wodurch jedes Instrument etwas anderes aussieht und zu einem Einzelstück wird. Es wird voraussichtlich zwei unterschiedliche Versionen von Terra geben.

Da sich Soma Terra noch in der Entwicklung befindet, gibt es noch keinen Angaben zu Verfügbarkeit oder Preis. Doch den Prototypen kann man am 13.5. schon sehen und hören.