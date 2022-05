Superbooth 22: Xaoc Devices Koszalin / Sofia / Gera & Poczdam

Stereo Frequency Shifter & mehr

Xaoc Devices kündigt in einem Trailer fünf neue Eurorack-Module an, die man auf der Superbooth 22 am Stand Z420 sehen kann. Vier von den Neuheiten wurden nun auch schon mit separaten Videos angeteasert.

Xaoc Devices Koszalin

Koszalin ist ein ein Stereo Frequency Shifter, der sowohl mit „quasi-exponentieller“ also auf linearer Frequenzverschiebung um bis zu +/-5 kHz arbeitet. Das Modul hat zwei Ein- und vier Ausgänge. Das 10 TE breite Modul besitzt Regler für Feedback Amount, Feedback Routing und Feedback Response. Außerdem gibt es einen Through Zero FM-Eingang mit dem das Audiosignal bearbeitet werden kann. Koszalin wird voraussichtlich ab Mai oder Juni 2022 erhältlich sein und 330,- Euro kosten.

Xaoc Devices Sofia

Sofia ist ein analoger Oszillator mit einem neuartigen Konzept des Waveshapings, wodurch sehr vielfältige Sounds möglich sind. Das 24 TE breite Modul erzeugt einen warmen Basiston und zwei modulierende „Ripple Elements“. Über die zahlreichen CV-Eingänge und separate Ausgänge der verschiedenen Sektionen lassen sich Modul-interne Patchings und komplexe Animationen des Oszillators realisieren. Sofia wird voraussichtlich ab Juni 2022 erhältlich sein und 490,- Euro kosten.

Xaoc Devices Gera & Poczdam

Gera und Poczdam erweitern das Leibniz Binary Subsystem. Das 6 TE breite Modul Gera besitzt acht separate Gate-Inputs, die auf die individuellen Bits wirken, und acht beleuchtete Tasten, mit denen man die Inputs manuell invertieren kann.

Poczdam ist ein binärer Data Router. Das 10 TE breite Modul ermöglicht manuelles und gesteuertes Umschalten zwischen zwei Quellen des Leibniz-Systems, das Modifizieren von einzelnen Bits sowie das Re-Clocking mit seinem internen spannungssteuerbaren Oszillator oder einer externen Clock. Gear und Poczdam werden voraussichtlich ab Juni oder Juli 2022 erhältlich sein und 160,- Euro bzw. 210,- Euro kosten.

Außerdem wird mit Sopot ein dreifacher Signalsummierer angekündigt, bei dem sich drei 4-in-1-Einheiten miteinander verbinden lassen.