Superbooth 23: Elektron Analog Heat +FX, hybrides Effektgerät

Mit zusätzlichen Digital-FX

Elektron Analog Heat +FX ist die erweitertet Variante des analogen Soundprozessors, den der Hersteller auf der Superbooth 23 am Stand O415 erstmals der Öffentlichkeit zeigt.

Elektron Analog Heat +FX, hybrides Effektgerät

Analog Heat (MKII) war bislang eines: analog. Ein Kombination aus Overdrive mit acht unterschiedlichen Character-Modi, einem Filter mit sieben Modi sowie einem 2-Band-EQ sorgen für einen warmen bis gesättigten oder völlig verzerrten Sound in Stereo.

Mit +FX sind nun digitale Effekte (Noise Gate, Reverb, Delay, Chorus, Warble, Bits, Compressor, Bass Focus) hinzugekommen, die zusammen mit der Heat-Sektion in acht Slots frei in der Signalkette angeordnet werden können.

Dafür ist die Flow-Page zuständig, wo die Sektionen auch schnell gemutet werden können. Insgesamt stehen 512 Speicherplätze für Effektkreationen zur Verfügung. Zur Modulation sind drei LFOs mit einem weiten Geschwindigkeitsbereich sowie eine Hüllkurve / Envelope Follower vorhanden.

Analog Heat +FX hat Stereo Ein- und Ausgänge sowie eine Kopfhörerbuchse. An zwei Control-Eingängen können CV-Signale oder Pedale angeschlossen werden, mit denen sich mehrere Parameter der Effekte gleichzeitig steuern lassen. Dazu kommen USB-Port und MIDI-Trio.

Das Gerät kann über Overbridge in eine DAW eingebunden werden.

Der Soundprozessor Elektron Analog Heat +FX soll in Kürze verfügbar sein, der Preis beträgt 999,- US-Dollar.