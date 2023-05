Superbooth 23: Neuzeit Instruments Warp, Wavetable/Additive-Synthesizer – Eurorack

Spektren zeichnen, Wavetables generieren

Neuzeit Instruments Warp ist ein Eurorack-Synthesizer, der Wavetables und additive Synthese kombiniert. Es lassen sich auf einfache Weise Frequenzspektren erzeugen und modulieren, um eine große Bandbreite an Klänge zur Verfügung zu haben. Der Hersteller ist auf der Superbooth 23 am Stand W477 anzutreffen.

Warp ist 24 TE breit und kann mit seiner Engine vier Stimmen erzeugen. Das Modul ist in der Grundversion zunächst nur einstimmig spielbar, doch mit einem Expander stehen dann vier CV- und vier Gate-Eingänge zur Verfügung. Die komplexen Möglichkeiten der Klangerzeugung werden über Macro-Regler gesteuert, so das selbst extreme Morphing mit nur einer Reglerbewegung bzw. deren Steuerung via CV-Eingang erfolgen können. Die Steuereingänge verarbeiten auch Signale im Audiobereich, so dass AM und FM möglich sind.

Über das farbige Display können mit dem integrierten Editor Spektren durch Zeichnen erstellt werden. Hierfür gibt es auch Algorithmen, die musikalisch und harmonisch sinnvolle Ergebnisse fördern. Außerdem ist über eine SD Card der Import und die anschließende Analyse von Audio-Files möglich.

Für die additive Synthese kommen 512 Sine Waves pro Oszillator zum Einsatz. Pro Stimme gibt es zwei Oszillatoren, zwischen denen in einem XY-Feld mit 32×16 Spektren navigiert wird. Es können sogenannte Spectral FX dabei angewendet werden, bevor daraus ein Wavetable in Echtzeit synthetisiert wird. Auf den erzeugten Wavtable können wiederum sogenannte Wavetable FX angewendet werden, wie zum Beispiel Wavefolder, PWM-Bend, Redux, Overdrive.

Erzeugte Wavetables lassen sich über die SD Card danach auch wieder exportieren. Ebenso können Presets auf der SD Card gespeichert werden.

Die Oszillatoren können mit Parametern wie Volume, Pitch, Stereo Pan, Detune, Sync, X/Y-Position usw. eingestellt werden. Pro Stimme sind zwei resonanzfähige Filter vorhanden, ein 12/24dB Lowpass und ein Highpass. Zur Modulation gibt es zwei ADSR-Hüllkurven und zwei LFOs, die über eine Mod-Matrix mit den Zielen verbunden werden.

Somit lässt sich Warp nicht nur als reiner Oszillator für additive Klangerzeugung und Wavetables, sondern ebenso als kompletter Synthesizer einsetzen.

Neuzeit Instruments Warp soll ab September erhältlich sein. Ein Preis wurde noch nicht genannt.