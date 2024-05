Superbooth 24: AJH Synth The RadioPhonic, Modularsystem

Zusammenarbeit mit Hans Zimmer

AJH Synth The RadioPhonic ist ein mächtiges Modularsystem, das vom Entwickler Allan „J“ Hall nach den Vorstellungen von Hans Zimmer zusammengestellt wurde. Mit dessen freundlicher Genehmigung darf nun auch eine begrenzte Anzahl dieser vorkonfigurierten Systeme produziert werden. AJH Synth zeigt das System mit der Seriennummer 1 auf der Superbooth 24 am Stand B030 (Bungalowdorf).

AJH Synth The RadioPhonic, Modularsystem

Das RadioPhonic-System wurde von Hans Zimmer speziell in Auftrag gegeben, um einen besonderen Platz in dem neuen Radiophonic Workshop einzunehmen, den er demnächst an dem ursprünglichen Standort im Maida Vale Studio (London) wieder aufbauen wird.

Der BBC Radiophonic Workshop hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der elektronischen Musik in England gespielt und es wurden hier seit 1958 viele Songs sowie Soundeffekte für TV-Produktionen aufgenommen. 1998 wurde der Workshop aufgelöst.

The RadioPhonic ist ein vierzeiliges Modularsystem dessen Gehäuse im Stil des EMS VCS3 gehalten wurde. Dieser Synth-Klassiker war wichtiger Bestandteil des BBC Radiophonic Workshop und zählt zu den Favoriten von Hans Zimmer.

Das System hat vier Reihen mit jeweils 136 TE Platz (insgesamt 544 TE) und ist mit 48 Modulen bestückt. Dazu gehören unter anderem sieben Oszillatoren, sechs Filter und eine Fixed Filterbank. Dazu kommen neben zahlreichen Modulatoren und Standards wie VCAs, Ring Modulator, Mixer und Multiples auch spezielle Module wie Wave Swarm, 12 Stage Phaser und Multiburst Envelope.

Die komplette Modulübersicht könnt ihr euch unter diesem Link ansehen. Außerdem gibt es bei AJH auch ein Interview mit Hans Zimmer zu den Hintergründen des Sysems.

Das AJH Synth The RadioPhonic Modularsystem wird nur auf Anfrage produziert. Zur genauer Anzahl, wie viele System produziert werden können sowie zum Preis wurden noch keine Angaben gemacht. Das kann man sicherlich auf der Superbooth erfragen.