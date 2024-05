Superbooth 24: IO Instruments Taygete, Leda, Sponde, Eurorack-Module

Mixer, Filter & Mix-Filter

IO Instruments zeigt zur Superbooth 24 am Stand W209 die beiden neuen Module Leda und Taygete sowie die Neuauflage von Sponde. Das Sublabel von IO Instruments „Rides in the Storm“ könnt ihr am Stand W260 antreffen.

IO Instruments Taygete – 4-Kanal Mixer mit VCFs & VCAs

Taygete ist ein Mixer mit vier Kanälen, die jeweils über ein Multimodefilter und einen VCA verfügen. Dazu kommen Level- und Pan-Regler, Mute/Solo-Schalter, zwei Send/Return-Wege und drei Direktausgänge sowie umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung via CV.

Das 26 TE breite Modul kann nicht nur als Mixer dienen, sondern auch als vierfache Filterbank, Soundgenrator mit selbstoszillierenden Filtern, Router für (externe) Effekte, Anpassung für Audiosignale, wobei sowohl Modular- als auch Line-Pegel verarbeitet werden können.

ANZEIGE

Die Eingänge sind normalisiert, um bei Bedarf einzelne Signale mehre parallel bearbeiten zu können. Die Filter können als Tief-, Band- und Hochpass sowie Bandsperre betrieben werden und lassen sich auch in den Bypass schalten. Mit Jumper auf der Platine ist auch die Umstellung auf LFO-Betrieb möglich.

IO Instruments Taygete ist voraussichtlich ab dem Spätsommer 2024 erhältlich. Der Preis steht noch nicht fest.

IO Instruments Leda – Multimode Filter mit VCA

Das 14 TE breite Modul Leda ist quasi eine duale Auskopplung der Taygete-Filter. Der Input kann übersteuert werden, die Filter-Optionen sind mit Taygete identisch. Beide Filter verfügen über CV-Eingänge zur lineare und logarithmische FM, jeweils mit Abschwächer sowie CV-Eingänge für Keytracking und Modulation der Resonanz. Zusätzlich sind zwei VCAs mit eigenen EIn- und Ausgängen vorhanden.

ANZEIGE

IO Instruments Leda ist voraussichtlich ab dem Herbst 2024 erhältlich. Der Preis steht noch nicht fest.

IO Instruments Sponde – Audio/CV-Mixer

Der Mixer Sponde wurde zwischenzeitlich nicht mehr produziert, aber aufgrund von vermehrten Nachfragen wird das Modul wieder aufgelegt, diesmal mit schwarzer Frontplatte.

Das 20 TE breite Modul beherbergt zwei unabhängige 6-kanalige Mixer für Audio- und CV-Signale mit DC-gekoppelten Eingängen und es gibt jeweils zusätzliche Direktausgänge für die Kanäle 1 bis 4. Der Mixer arbeitet sehr rausch- und verzerrungsarm.

IO Instruments Sponde ist voraussichtlich ab Ende Juli 2024 erhältlich. Der Preis beträgt 185,- Euro.