Superbooth 24: Tubbutec Brainstep, Eurorack Sequencer & Sample-Player

Das Hirn eines Modularsystems

Tubbutec Brainstep ist zu vielseitig, um es in eine Kategorie einsortieren zu können. Das Eurorack-Modul kann auf der Superbooth 24 am Stand Z130 angetestet werden. Außerdem wird ein Major Firmware-Update für die MC-2oh2 Modifikation und der Prototyp eine 1 HE Drum-Sequencers im TR-Style gezeigt werden.

Tubbutec Brainstep, Eurorack Sequencer & Sample-Player

Das 22 TE breite Modul Brainstep ist vieles: Sequencer, Arpeggiator, Envelope- und Modulationsgenerator, Live Pperformance Tool, Sample-Player, Clock Distributor, MIDI Interface und noch mehr. Das Modul hat vier Kanäle, die jeweils eine dieser Funktionen übernehmen können. Die Bedienung erfolgt über ein Display mit Encoder. Neben den vier CV/Gate-Buchsen gibt es MIDI via USB-C und TRS.

Als Step Sequencer lassen sich bis zu 24 Pattern mit maximal 64 Steps erzeugen. Noten haben vier Modifier pro Step für Accent, Portamento und gebundene Noten. Vier Gate-Lämngen stehen zur Wahl und es sind Probabilty-Werte pro Step möglich.

Außerdem gibt es mehrere Laufrichtungen, inkl. Smart Random, und einen Song Mode.

Der Arpeggiator umfasst einen Bereich von mehreren Oktaven und hat sieben Modi, darunter auch “ Order of Key press“ und Euclidean Rhythm.

Als Envelope- und Modulationsgenerator können vier Hüllkurven und zwei LFOs in einem Kanal erzeugt werden, also insgesamt bis zu 16 Hüllkurven und acht LFOs. DIe ADSR-Hüllkurven haben einen Loop-Modus und pro Step kann ein Accent gesetzt werden. Die LFOs lassen sich synchronisieren, haben einen S&H-Modus und einen großen Frequenzbereich.

Im Drum Sample-Modus kann aus verschiedenen Sample Kits oder eigenen Samples ausgewählt werden. Mit dem Pro Step Modifiern sind Accent, Double Speed, Half Speed, Reverse und Gate Lenght möglich.

Weiterhin gibt es CV Control mit vier bipolaren CV-Eingängen, die frei auf viele Parameter der Hüllkurven, LFOs, Sequencer usw. zugewiesen werden können. Die Clock lässt sich in mehreren Optionen an interne und externe Signale anpassen und mit einem Swing-Faktor versehen. Es werden auch Micro-tonal Skalen unterstützt und das Modul verfügt über einen frontseitigen Slot für deine SD Card zum Speichern und Laden von Pattern und Samples.

Zu Verfügbarkeit und Preis von Tubbutec Brainstep gibt es noch keine Angaben.