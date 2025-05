Superbooth 25/26: PWM M30 – digitale Synthesizer-Plattform

Paul Whittington teasert neues Projekt an

Nach dem analogen Malevolent und dem hybriden Mantis kündigt Entwickler Paul Whittington sein nächstes Projekt an, das den Codenamen M30 trägt. Diesmal wird es digital sein und ist erst einmal nur ein Ausblick auf die noch in der Entwicklung befindliche Hard- und Software. Aber es lohnt sich, die Sache im Auge zu behalten.

PWM M30 – große Pläne auf Zeit

Bei M30 (ist nur der Arbeitstitel) handelt es sich nicht um einen konkreten Synthesizer, sondern um eine Plattform, die für verschiedene Projekte genutzt werden kann. Das Board basiert auf einem ARM-Prozessor, die Software fußt auf einer eigenen Version von Linux. In der fertigen Version wird M30 aber ein echtes Gerät/Keyboard mit Reglern und Display sein. Ob es auch eine unterstützende App geben wird, ist noch nicht klar.

Tatsächlich existiert der innere Kern von M30 bereits und ist auf dem Foto in dem weißen Kasten unter dem Mixer (nicht) zu sehen. Paul Whittington steuerte die Hardware per Laptop an und die ersten Sounds sind bereits vorhanden.

M30 kann als Synthesizer mit drei Oszillatoren, Sampler und Sample-Player verwendet werden. Die Polyphonie wird vom jeweiligen Prozessor bestimmt, es wäre auch einen kleinere (günstigere) Version als die gezeigt möglich. Die Klangerzeugung ist 16-fach multitimbral.

Zur Bearbeitung gibt es Multimode-Filter mit 17 Filtertypen, vier LFOs und vier Hüllkurven. Die Ausstattung mit Effekten ist sehr üppig, für Insert-, Send- und Master-FX sind zahlreiche Algorithmen eingeplant.

Die Plattform kann der Ausgangspunkt für verschiedene Produkte sein. Noch wurde nichts konkret genannt, aber ein Synthesizer mit den beschriebenen Features wird wohl als erstes realisiert werden. Allerdings wird es wohl erst im kommenden Jahr etwas Handfestes zu sehen geben. Wir bleiben mit Paul Whittington in Kontakt und halten euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.