Superbooth 25: AFK Audio Drumbeam, MIDI-Drum-Controller

Innovativer Drum- und MIDI-Controller

Einen Drum- und MIDI-Controller der etwas anderen Art stellt AFK Audio an seinem Superbooth-Stand vor. Der AFK Audio Drumbeam ist das erste Produkt der noch jungen 3-Mann-Firma und es handelt sich dabei um einen innovativen Controller, der mit Drumsticks gespielt wird. Bereits vor einiger Zeit hat AFK Audio seinen Controller über Kickstarter finanziert und die ersten Drumbeam-Controller sollen in den nächsten Monaten ausgeliefert werden. Derzeit werden noch Feinheiten am Gehäuse justiert, danach soll die erste Charge in Produktion gehen.

ANZEIGE

AFK Audio Drumbeam

Über den Drumbeam-Controller lassen sich u.a. Samples triggern, wobei das dünne, leistenförmige Gehäuse mit den Maßen 58 x 3 x 5 cm als Schlagfläche dient und bis zu vier gleichzeitige Schläge erkennt und in MIDI-CCs umwandeln kann. Die quer verlaufende LED-Leiste kann in mehrere Zonen unterteilt werden, die jeweils mit einem eigenen MIDI-CC versehen werden können. Aktuell sind bis zu 12 Zonen möglich.

Mehrere Drumbeam-Controller lassen sich kombinieren, so dass auf der Messe beispielsweise ein „Drumset“ gezeigt wird, dass aus drei Drumbeams plus einem Kickdrum-Controller besteht.

ANZEIGE

Programmiert wird alles über eine zugehörige App, innerhalb der sich auch verschiedene Presets anlegen lassen.

AFK Audio Drumbeam wird über USB-C mit Strom versorgt und laut Hersteller reicht grundsätzlich sogar ein iPhone zur Stromversorgung aus. Neben dem USB-C-Port verfügt Drumbeam über MIDI-Anschlüsse.

Derzeit könnt ihr den Drumbeam im Pre-Sale zum Preis von 389,- Euro bestellen. Später soll der Controller rund 470,- Euro kosten (UVP).