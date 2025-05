Overbridge für iPad

Mit der Elektron Software Overbridge können Nutzer ihre kompatiblen Elektron Synthesizer, Drumcomputer und Grooveboxen komfortabel in die DAW einbinden. Auf der Superbooth 2025 hat die schwedische Firma nun erstmals Elektron Overbridge für iPad-Tablets vorgestellt.

Elektron Overbridge für iPad

Die Entwicklung der Software Overbridge hat Besitzer und Nutzer von Elektron-Hardware auf eine lange Geduldsprobe gestellt, denn die Entwicklung hat etliche Jahre gedauert, gefolgt von einer ebenso langen Beta-Phase. Seit rund fünf Jahren ist Elektron Overbridge 2.0 aber erhältlich und seit dem letzten Update 2.19 ist die Software zu den folgenden Elektron-Geräten kompatibel:

Analog Four MKI/MKII

Analog Keys

Analog Rytm MKI/MKII

Analog Heat MKI/MKII/+FX

Digitakt MKI/MKII

Digitone MKI/MKII

Digitone Keys

Syntakt

Auf der Superbooth 25, die in den letzten Tagen in Berlin stattfand, hat Elektron nun eine neue Version von Elektron Overbridge für iPad vorgestellt. Diese befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, so dass bis zum finalen Release sicherlich noch etwas Zeit vergehen wird. Aber der auf der Messe gezeigte Preview ist definitiv interessant.

Laut Elektron soll die App es ermöglichen, bis zu 42 Mono- bzw. 21 Stereo-Kanäle von kompatiblen Elektron-Geräten an ein Tablet zu übertragen. Und das ohne zusätzliche Hardware, d.h. ein separates Audiointerface o.ä. wird nicht benötigt. Wie auch bei der Desktop-Version von Overbridge erfolgt alles in Echtzeit. Interessant ist, dass Apple Tablets angeschlossene Elektron-Hardware automatisch und als eigenständige Interfaces erkennt, zwischen denen umgeschaltet werden kann.

Darüber hinaus soll Elektron Overbridge für iPad auch MIDI-Daten transferieren können, so dass man von seiner Elektron-Hardware beispielsweise auch Software-Synthesizer spielen und steuern kann.

Hier das Video dazu:

Wann genau die gezeigte iPad-Version von Elektron Overbridge auf den Markt kommen wird und über welche Features sie am Ende verfügen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir halten euch dazu aber auf dem Laufenden.