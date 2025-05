Superbooth 25: Erica Synths HexDrums, Analog Drum Machine

Mutant Drums als Drum-Maschine

Erica Synths HexDrums ist eine analoge Drum-Machine, die die Module der Hexinverter Mutant-Serie in einem Gerät zusammenfasst. Damit wird von Erica Synths ein Projekt vollendet, das Hexinverter-Entwickler Stacy Gaudreau ein Jahr vor der Pandemie begonnen hatte. Allerdings wird HexDrum erst „later this year“ verfügbar sein. Erica Synths sind auf der Superbooth 25 am Stand O235 anzutreffen.

Erica Synths HexDrums – 10x Mutant Drums

HexDrums verfügt über 10 Sound Sources, die überwiegend auf der Mutant-Serie basieren. Es gibt zwei unterschiedliche Bass-Drums, die auch in Kombination eingesetzt werden können. Die Bass-Drum kann auch einen internen Sidechain-Weg steuern.

Weiterhin gibt es eine optimierte Variante der Mutant Machine, eine Snare-Drum, Clap, Rimshot und HiHats. Zur Ergänzung des Drumkits wurde die Sektion Cymbals von Erica Synths integriert, die ein Set von 10 unterschiedlichen Crash- und Ride-Cymbals auf Sample-Basis bereitstellt.

Für alle Drums sind Einzelausgänge vorhanden. Die Sounds können auch über den Master-Out mit Pan-Einstellung ausgegeben werden. Für die Summenbearbeitung gibt es einen Kompressor und Master-Drive, die aus dem Mutant Glue extrahiert wurden.

Detaillierte Angaben zum Sequencer-Part gibt es leider noch nicht. Ebenso ist auch noch kein Preis zu erfahren gewesen. Aber wir bleiben dran.