Superbooth 25: Error Instruments Cinematice Tape System 9

Es klingt spannend und maximal abgefahren. Aber warum nicht etwas, was es schon länger an Software gibt in Hardware umzuwandeln. Nämlich Tape-Effekte. Diese wiederum auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Falls hier tatsächlich echte Bänder verwendet werden, hoffe ich das sie auch ausgetauscht werden können, falls mal was wäre. Bänder können lange halten, müssen sie aber nicht. Ich brauche es vermutlich nicht, aber dennoch ein extrem cooles Teil.