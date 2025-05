Superbooth 25: Frap Tools Magnolia, Analog Thru-Zero FM-Synthesizer

Prototyp auf der Superbooth

Frap Tools Magnolia hat das Zeug, eines der Highlights der Superbooth 25 zu werden. Die italienischen Entwickler haben zwei Pre-Produktion-Modelle des FM-Synthesizers zur Vorführung im Gepäck. Ein Besuch am Stand B049 (Bungalowdorf) lohnt sich mit Sicherheit.

ANZEIGE

Frap Tools Magnolia – Analog Thru-Zero FM-Synthesizer

Die Informationen zu Magnolia sind noch recht dünn. Es handelt sich um einen 8-stimmigen Keyboard-Synthesizer, der mit analoger Through-Zero FM-Synthese arbeitet. Die Technik basiert auf den Frap Tools-Modulen Brenso, Cunsa und anderen. Thru (bzw. Through) Zero erlaubt einen größeren Umfang bei der Frequenmodulation mit sauberem Klang.

Auf dem Bildausschnitt, das das Panel zeigt, sind unter anderem zwei Oszillatoren (möglicherweise mit Wave Morph?) und ein Noise Generator, Mixer sowie ein Filter (Cutoff, Resonance) und ADSR Envelope zu erkennen. Mit dem Schalter TZFM kann man offenbar zwischen herkömmlicher (linearer) FM und Through Zero wählen.

ANZEIGE

Der Synthesizer besitzt mehrere Play-Modi für Poly, Mono und Legato sowie die Keyboard-Modi Single, Dual, Split und Morph.

Wir werden uns den Frap Tools Magnolia nächste Woche genauer anschauen und diese Meldung dann natürlich ergänzen.