Superbooth 25: Instruo Seashell, Synthesizer mit DAW-Integration

Semi-modular und mit Plug-in

Instruo Seashell ist ein kompakter, semi-modularer Synthesizer, der sowohl via CV/Gate und MIDI angesteuern, sich jedoch auch mittels Plug-in und USB in eine DAW integrieren lässt. Instruo ist auf der Superbooth 25 am Stand Z270 anzutreffen.

Instruo Seashell – Modular und/oder DAW

Seashell kombiniert seine hybride Klangerzeugung mit einer nahtlosen Integration in eine digitale Produktionsumgebung. Der monophone Synthesizer besitzt zwei analoge Oszillatoren mit Sawtooth-Core, die über eine Sync-Funktion und lineare bzw. exponentielle FM verfügen. Während OSC1 sein Signal durch einen modulierbaren Wavefolder schickt, erzeugt OSC2 ein Rechtecksignal, dessen Pulsbreite moduliert werden kann. Zusätzlich hat OSC2 noch separate Ausgänge für Saw und Triangle.

Anschließend lässt sich der Klang mit einem Tiefpassfilter bearbeiten. Zur Modulation sind ein Hüllkurvengenerator und ein LFO vorhanden.

Nicht alle Parameter sind über die Oberfläche des Desktop-Gerätes zu erreichen. Für Seashell gibt es ein Contoller-Plug-in (VST3), mit dem die zusätzlichen Parameter erreicht werden können. Dazu gehört auch die DSP-basierte Diffuse-Engine, die eine Mischung aus Stereo-Basisverbreiterung, Chorus und Reverb erzeugt. Außerdem gibt es im Plug-in eine 4×4 Matrix für die Modulationszuweisung.

Seashell kann über den USB-C-Port Audio und MIDI übertragen und alle Parameter können mit einer Lear-Funktion auf beliebige MIDI-CCs geroutet werden.

Das Desktop-Gerät verfügt neben USB-C über einen MIDI-Eingang (TRS) auf der Rückseite und mehrere CV-Buchsen auf der Oberseite, um mit anderen semi-modularen Synthesizern sowie Eurorack-Systemen interagieren zu können.

Instruo Seashell kann ab sofort bestellt werden und kostet 649,- britische Pfund.

Instuo hat ein über 2-stündige Video-Manual für Seashell erstellt: