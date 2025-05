Jetzt auch Liefertermin und Preis bekannt!

Was lange währt, wird (hoffentlich) am Ende gut! Bereits im Januar 2024 berichteten wir erstmals über die beiden Synthesizer-Workstations Kurzweil K2061 und Kurzweil K2088. Nachdem nur erste spärliche Informationen verfügbar waren, hat Kurzweil auf der NAMM 2025, also ein Jahr später, die ersten Prototypen präsentiert. Nun werden die beiden auf der Superbooth 25 zu sehen und zu spielen sein. Preise und Lieferbarkeit sind nun ebenfalls bekannt.

In der Vergangenheit hat sich Kurzweil vor allem auf mobile Pianos aus dem Einsteiger-Bereich konzentriert, so u.a. die beiden Modelle KaP1 und KaE1. Dass nun endlich wieder waschechte Workstations auf dem Plan stehen, hat viele Kurzweil-Fans gefreut. Doch was bieten die beiden?

Kurzweil K2061 & K2088

Die beiden Modelle Kurzweil K2061 und K2088 unterscheiden sich in der Tastaturgröße, sind sonst jedoch gleich. Das Modell K2088 besitzt die Hammermechanik Fatar TP/40L, während beim K2061 die halbgewichtete Tastatur TP/9 verbaut ist.

Die 256-stimmige Klangerzeugung der Workstations Kurzweil K2016 und K2088 verfügt über mehrere Engines, die schon von anderen Kurzweil-Keyboards her bekannt sind: V.A.S.T. mit benutzerprogrammierbaren DSP-Algorithmen und Routing, KB3 Tone Wheel Organ sowie die Synthesen FM und VA1. Außerdem ist die Kurzweil String Resonanz implementiert.

Es gibt einen Kaskadenmodus, mit dem jeder Layer durch den DSP jeden anderen Layer innerhalb des gleichen Programms geleitet werden kann. Insgesamt können so 32 Layers miteinander verbunden werden. Die 32 Effektprozessoren mit Reverbs, Delays, Chorus, Flanger, Phaser, EQs, Verzerrungen, Rotary-Speaker-Simulatoren, Kompressoren etc. können in mehr als 1.000 unterschiedlichen Effektketten genutzt werden.

Der Factory Content besteht aus 2 GB an Samples und weitere 2 GB Speicher stehen für User-Samples zur Verfügung. Ab Werk sind 2.042 Presets vorhanden, weitere 4.000 Plätze sind für eigene Sounds vorhanden.

Der interne Sequencer verfügt über 16 Tracks, dazu kommen 16 MIDI-CC-Sequencer und ein Arpeggiator.

Hinsichtlich der Anschlüsse verfügen die beiden über vier symmetrische Ausgänge (zwei Stereo-Pärchen samt automatischer Mono-Umschaltung), einen Kopfhörerausgang, ein Stereo-Line-In (6,3 mm Klinke), MIDI-Ein- und Ausgang, vier Pedalanschlüsse, zwei USB-Ports (Computer, Speichermedien) und Kaltgerätebuchse samt Power On/Off-Schalter.

Voraussichtlich ab August werden die beiden Workstations im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen gibt Kurzweil mit 2.199,- Euro für den K2061 und mit 2.499,- Euro für den K2088 an.

Ab hier die Meldung vom 5. März 2024

Obwohl Kurzweil die Keyboards K2016 und K2088 auf der NAMM inoffiziell vorgestellt hatte, gibt es noch immer keine richtige Produktvorstellung. Lediglich ein paar grundsätzliche Infos wurden inzwischen bekanntgegeben.

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

Die beiden Keyboards trennten tatsächlich in die Fußstapfen des „altehrwürdigen“ Kurzweil K2000 mit seiner dynamischen Variable Architecture Synthesis Technology, kurz V.A.S.T. genannt. Die Version K2061 hat eine 61er Synth-Action-Tastatur, während das Modell K2088 eine gewichtete Tastatur mit Hammermechanik und Aftertouch besitzt. Das Gehäuse wurde jedoch komplett neu designt und ist aus Aluminium und Stahl.

Die Klangerzeugung des Kurzweil K2061 und Kurzweil K2088 hat eine Polyphonie von 256 Stimmen. Die Synth-Library des K2000 wurde für die neuen Modelle nachgebildet und es lassen sich alte K2000-Librarys und Programs importieren. Pro Program sind bis zu 32 Layer möglich und Die V.A.S.T.-Algorithmen sind Anwender-definierbar.

Es gibt Engines für Flash Sample Playback, virtuell-analoge Synthese, FM-Synthese und die Orgel-Emulation KB3. Die ROM-basierten Factory Sounds umfassen 2 GB und für User-Samples ist ein Speicherplatz von ebenfalls 2 GB vorhanden.

Die Effekte werden Kurzweil-typisch umfangreich und klanglich hochwertig sein. Es gibt flexible Effektkette und eine zusätzliche Master FX-Sektion.

Die Keyboards besitzen ein 480 x 272 Farbdisplay und können als MIDI-Controller mit 16 Zonen eingesetzt werden. Pro Zone sind mehr als 30 Controller anwendbar, darunter der integrierte Ribbon-Controller. Außerdem gibt es pro Zone einen Arpeggiator, einen MIDI-CC Sequencer und einen RIFF Generator.

Wann die beiden Keyboards Kurzweil K2061 und K2088 verfügbar sein werden, ist ebenso wenig bekannt wie der Preis. Weitere Informationen erwarten wir spätestens bis zur Superbooth 2024, wo Kurzweil am Stand Z295 zu finden ist.

Ab hier die NAMM-News vom 29. Januar 2024 zum Kurzweil K2061

Kurzweil hat auf der NAMM die neuen Synthesizer-Workstations K2061 und K2088 gezeigt. Allerdings geschah die Präsentation abseits der Öffentlichkeit und offiziell gab es seitens des Herstellers auch noch keine Ankündigung. Doch im Forum „musicplayer“ wurden erste Fotos gepostet.

Während es bei der K-Serie bislang immer nur numerisch wie auch leistungsmäßig bergauf ging, stellen die beiden gezeigten Keyboards offenbar abgespeckte Versionen des Kurzweil K2700 dar. Und eine 61-Tasten-Version hat es hier auch schon länger nicht mehr gegeben.

Was gleich auffällt, ist das Fehlen der 16 Pads, die der K2700 auf der rechten Seite zum Beispiel zum Triggern von Samples besitzt. Aber das gewohnte Bedienfeld von je neun Reglern, Fadern und Tasten, wie es unter anderem für die Steuerung der Orgel-Emulationen eingesetzt wird, ist ebenso wie der große Ribbon-Controller vorhanden. Allerdings machen die Bedienelemente einen nicht ganz so hochwertigen Eindruck wie die LED-beleuchteten Softkeys des K2700.

Zu den Spezifikationen der Workstations Kurzweil K2061 und K2088 wurde nur sehr wenig mitgeteilt bzw. spekuliert. Angeblich soll das Audiointerface bei den neuen Modelle weggefallen sein. Man kann nur hoffen, dass hier alle Multiengine-Möglichkeiten erhalten geblieben sind (immerhin prangt V.A.S.T. auf dem Panel) oder ob die DSP-Kapazitäten begrenzt sind und ob es digitale Anschlüsse bzw. USB-Audio gibt, bleiben die spannenden Fragen.

Offenbar will Kurzweil mit den Modelle K2061 und K2088 das Sortiment nach unten hin erweitern. Wir warten also geduldig auf die offizielle Ankündigung mit Spezifikationen, Realease-Datum und Preisen.