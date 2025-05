Superbooth 25: Melbourne Instruments Nina, Firmware 2.0b

Multi-Track Sequencer Mode

Wird der Firmware 2.0 (offizielle Beta-Version) erhält der Synthesizer Melbourne Instruments Nina einen Sequencer, zusätzliche Noise-Varianten und eine erweiterte MIDI-CC-Implementation. Der Hersteller ist auf der Superbooth 25 am Stand H220 vertreten.

Melbourne Instruments Nina – Firmware 2.0b

Das Kernstück des Updates ist sicherlich der neue Multi-Track-Sequencer. Es stehen vier Sequencer-Spuren mit jeweils bis zu 64 Steps zur Verfügung. Damit sind polyphone Steps, unterschiedliche Sequenz-Längen (= Polymeter) sowie Parameter Locking pro Step möglich.

Die Klangerzeugung hat 64 neue Arten von Noise erhalten, darunter Percussion Hits, digitale, metallische und gemischte Noise-Typen, die sowohl als One Shot, als auch als permanente Klänge genutzt werden können.

Acht regelbare Parameter für die Effekte Chorus, Delay und Reverb Shimmer sind nun über festgelegte CC-Nummern steuerbar.

Außerdem enthält das Update einen Bugfix bzgl. der externen Tempo-Synchronisation und es stehen zwei bekannte Probleme aus, die es noch zu lösen gilt. Möglicherweise bekommen das die Entwickler bis zur endgültigen Fassung der neuen Firmware in den Griff.

Die Beta-Version des OS 2.0 kann ab sofort von der Support-Seite des Herstellers heruntergeladen werden.

Unseren Testbericht zum Melbourne Instruments Nina könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Ab hier die Meldung vom 2. November 2023

Für den polyphonen Synthesizer Nina von Melbourne Instruments, den wir erst kürzlich zum Test hatten, wurde jetzt das Firmware-Update 1.4 veröffentlicht.

Melbourne Instruments Nina Firmware-Update 1.4

Das Update enthält zwar nur zwei wesentliche neue Funktionen, die sind aber wirklich nützlich. Es gibt nun ein Oszilloskop sowie einen Wavetable Visualizer zur optischen Anzeige. Im OSC-Modus erfolgt eine graphische Darstellung des Signals. Im X/Y-Modus wird die Position im Stereobild angezeigt, ähnlich wie bei einem Audio-Goniometer. Die Darstellungen erfolgen in Echtzeit, so dass man zum Beispiel die Auswirkung der Spin-Funktion des Synthesizers nicht nur hören, sondern auch sehen kann.

Außerdem werden die Wavetables und deren Veränderung bei Modulation von OSC 3 visualisiert, was die Auswahl erleichtern soll.

Der andere Punkt des Updates ist, dass die Morph-Funktion jetzt auch als Modulationsziel ausgewählt werden kann. Mit Morph kann zwischen zwei Szenen stufenlos überblendet werden. Wird der Morph-Regler gedreht, verändern alle Parameter mit unterschiedlichen Einstellungen bei diesen zwei Szenen ihre Werte. Wird diese Funktion manuell betätigt, bewegen sich auch die motorisierten Regler der betreffenden Parameter.

Ab jetzt lässt sich Morph von allen verfügbaren Modulationsquellen adressieren. Im Demovideo wird Aftertouch genutzt, um mit dem gezielten Nachdrücken der Keyboardtasten zwischen zwei sehr unterschiedlichen Szenen zu morphen. Natürlich können hierfür auch andere Controller verwendet werden. Wird Morph auf diese Weise genutzt, folgen die motorisierten Regler jedoch nicht den Veränderungen.

Außerdem wird der Wert des Morph-Parameters nun zusammen mit den Patches gespeichert.

Weiterhin bringt das Update eine Octave Offset-Option im Layer-Menü, ein Envelope Level Setting für EG1 und EG2 sowie eine Reihe kleinerer Bug-Fixes.

Das Melbourne Instruments Nina Firmware-Update 1.4 und das ergänzte Manual können ab sofort von der Website heruntergeladen werden.

Ab hier die Meldung vom 3. Juni 2022

Der erste Teaser zum motorisierten Synthesizer Nina wurde unter tonelab.tv verbreitet, doch die Firma stellt sich auf der NAMM nun als Melbourne Instruments vor.

Der 12-stimmige Hybird-Synthesizer bietet mit seinen motorisierten Reglern eine elegante Lösung für das Recall-Problem beim Preset-Wechsel. Auch A- und B-Scenes eines Patches können auf diese Weise nicht nur akustisch, sondern auch optisch verglichen werden. Für die Überblendung ist ein extra Morph-Regler vorhanden. Die eingesetzten Regler sollen sich bei der Bedienung trotzdem wie analoge Potis anfühlen.

Pro Stimme gibt es drei unterschiedliche Oszillatoren. Der analoge Oszillator hat einen Triangle-Kern und erzeugt einen Suboszillator. Mit einer Waveshaping-Funktion kann von Triangle zu Saw stufenlos gemorpht werden. Oszillator 2 wird von einem hochauflösendem FPGA erzeugt und kann zum VCO synchronisiert werden. Als Drittes gibt es einen Wavetable-Oszillator.

Das 24 dB Ladder-Filter ist analog und verfügt über einen Input-Drive mit einem großen Bereich von leichter Sättigung bis hin zu harter Übersteuerung. Die Resonanz kann moduliert werden.

Die Modulationsquellen lassen sich sehr schnell beliebigen Zielen zuweisen. Alles lässt sich mit allem verbinden, so kann z. B. sogar der LFO sich selbst modulieren. Auch CV-Eingänge können hier mit eingebunden werden.

Der Prototyp ist noch nicht mit allen geplanten Funktionden ausgestattet. Dennoch wird Sampling-Fähigkeit erwähnt und es wird interne Effekte geben. Der digitale Teil basiert auf einem Raspberry Pi 4 und die Software wird als Open-Source zugänglich sein, sodass es hierfür Firmware-Versionen mit unterschiedlichen Features geben könnte.

An Anschlüssen gibt es vier Kombi-Eingänge, die sowohl für Audio als auch für Steuerspannungen genutzt werden können. Ein Eingang davon ist auch für Mikrofonpegel ausgelegt. An das Gerät können class-compliant USB/MIDI-Controller direkt angeschlossen werden, sodass sich der Synthesizer auch ohne Laptop per USB-Keyboard spielen lässt. Standard-MIDI In/Out/Thru ist auch vorhanden. Es gibt vier zuweisbare Audioausgänge und eine Kopfhörerbuchse.

Für Melbourne Instruments Nina soll in Kürze eine Funding-Kampagne auf Kickstarter beginnen. Den Preis für den Synthesizer will man auch erst dann öffentlich machen.

Ab hier die Meldung vom 26. Mai 2022

Auf der NAMM 22, die vom 3. bis 5. Juni stattfindet, wird er polyphone Synthesizer Nina vorgestellt. Im Moment wird das Gerät nur angeteasert, jedoch dabei sein auffälligstes Merkmal präsentiert: Nina hat motorisierte Regler.

Melbourne Instruments hat zwar noch keine Website am Start, ist jedoch in den sozialen Medien bereits präsent. Dort wurden zwei kurze Clips von Nina gezeigt, natürlich ohne dass man zu sehr (oder überhaupt) ins Detail geht. Nur soviel wird verraten: Nina ist ein 12-stimmiger analoger Synthesizer. Er besitzt, soweit man das aus den Bildern rückschließen kann, zwei Oszillatoren mit Sync und einen Suboszillator, XOR-Ringmodulation, einen Mixer, ein Filter mit Drive-Funktion und zwei Hüllkurven für VCF und VCA. Die 16 Taster an der unteren Seite deuten auf einen Sequencer hin.

Nina kann offenbar zwischen zwei Presets morphen, wobei sich die Regler selbst in die richtige Position bringen. Das dürfte dann auch bei normalen Preset-Wechseln funktionieren, womit die Probleme von Reglerstellung und Abholmodus umgangen wären.

Die Parameterwerte werden zusätzlich in einem Display angezeigt und man darf wohl auch von Speicherplätzen, MIDI-CC-Steuerung und möglicherweise auch internen Effekten ausgehen.

Sofern nicht weiter geteasert wird, werden wir dann kommende Woche zur NAMM die Einzelheiten zu Nina erfahren.