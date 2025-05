Nun, ich besitze einen NINA-Synthesizer und finde die Motorpoti absolut genial. Es ist ja nicht so, dass jeder Drehknopf immer rundherum läuft, er kann durchaus auch Anschläge links und rechts haben. Gerade bei einem Synthesizer ist es dann schon extrem übersichtlich wenn man die Einstellung sehen und die Enden fühlen kann. Noch wichtiger ist es aber, dass wenn man einen Patch lädt, die Regler in die entsprechenden Stellungen gehen und wenn Du dann den Regler nutzt, keine „Sprünge“ von der Patch-Einstellung zur Poti-Einstellung da sind. Da klingt oft richtig schrecklich und gerade bei Patch-Wechseln oder Patch-Morphing während der Nutzung sind Motor-Potis das einzig richtig nutzbare.

Ebenfalls toll ist, dass so ein Motor-Poti auch spürbare Zwischenstufen haben kann, aber eben nur wenn es benötigt wird und auch genau die Anzahl die Sinn macht. Der Regler kann also variabel gesteuert werden, so dass er sich an das was man steuert anpassen kann.

Bei einer DAW ist die Flexibilität ggf. noch grösser, da man da ja nicht nur die Einstellungen der Spuren, sondern alle möglichen Software Plugins steuern kann. Als Synthies, Effektgeräte und was da so alles möglich ist.