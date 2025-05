Superbooth 25: Moog Messenger, analoger Synthesizer

Wavefolding Oscillators + Next-Gen Filter

Der Moog Messenger kombiniert die DNA der besten Mono-Synths des Herstellers mit neuen Features und kreativen Schaltungen. Besonders unter der Haube hat der analoge Synthesizer einige Überraschungen zu bieten. Ein Besuch am Stand O245 auf der Superbooth 25 lohnt sich schon allein wegen dieser Neuvorstellung.

Moog Messenger – klassisch modernen

Auf den ersten Blick sieht der Moog Messenger wie ein typischer Mono-Synth aus. Die Ausstattung ist ordentlich und hat alles an Bord, was man für Bässe, Leads und klassische Mono-Sounds braucht. Einerseits finden sich Anleihen an Synthesizer wie Minimoog Model D, Voyager, Grandmother und Subsequent, doch im Detail entdeckt man dann die Besonderheiten.

Messenger hat zwei „Wavefolding Oscillators“. Die analogen VCOs sind um hybride Wavefolder herum aufgebaut, mit denen man von Triangle über Saw und Square bis Pulse stufenlos blenden kann. Diese Funktion ist auch modulierbar. Weiterhin sind Hardsync und FM vorhanden, um ein noch breiteres harmonisches Spektrum erzeugen zu können.

Zur Unterstützung des Bassfundamentes gibt es einen Suboszillator (ebenfalls mit Variable Waveshape) und im Mixer kann Noise hinzugemischt werden.

Bei Moog erwartet man natürlich ein Ladder-Filter. Für den Messenger wurde die Schaltung gänzlich neu interpretiert. Es gibt vier Modi: 4-Pole Low Pass, 2-Pole Low Pass, Band Pass und High Pass. Damit bei hoher Resonanz der Bass nicht absinkt, gibt es den Taster RES BASS, der eine Kompensation bewirkt und den Low-End-Bereich absichert.

Zur Modulation sind zwei Velocity-steuerbare Hüllkurven mit Loop-Funktion und zwei LFOs vorhanden. LFO 1 ist synchronisierbar und LFO kann über das Mod Wheel gesteuert werden.

Messenger ist speicherbar: Es stehen 16 Bänke für je 16 Sounds parat.

Weiterhin verfügt der Synthesizer über einen 64-Step-Sequencer mit Probabilty (Wahrscheinlichkeit) und Parameter-Recording. Alternativ steht ein Arpeggiator zur Verfügung, der mehrere Muster, Auflösungen und Abspielrichtung bietet.

Das Keyboard umfasst 32 leicht gewichtete Tasten und erzeugt Velocity sowie Aftertouch. Auf der Rückseite sind folgende Anschlüsse vorhanden: MIDI-I/O, USB-C, Clock-I/O, CV/Gate-I/O, zwei Pedalbuchsen, Audioeingang und -ausgang sowie Kopfhöreranschluss.

Moog Messenger wird voraussichtlich ab Anfang Sommer 2025 erhältlich sein. Als Preis wird 799,- US-Dollar angegeben.