Flexibler MIDI-/CV-Controller für die Bühne

Neuzeit Instruments Drop ist ein neuer MIDI- und CV-Controller, der auf der nächste Woche startenden Superbooth 25 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Neuzeit Instruments Drop

Mit Drop soll sich MIDI-Equipment geräteübergreifend mappen und verschiedene Reglerstellungen einfach als Snapshot ablegen lassen. Der Fokus liegt dabei klar auf der Live-Performance. Während solch einer Performance kann man jederzeit zu verschiedenen Snapshots springen und das Ganze kann auch noch quantisiert und mit variabler Fade-Time geschehen, so dass man beispielsweise einen Snapshot anlegt, der beliebig viele Regler gleichzeitig bewegt und so für einen langsamen Spannungsaufbau dienen kann.

Ein Highlight des Controllers Neuzeit Instruments Drop ist das Triggern von Snapshots im DROP-Modus, was es ermöglicht, einen Snapshot u. a. genau am Ende eines Patterns von z. B. 8 Takten zu aktivieren. Dazu bietet Drop eine integrierte Master-Clock, die eine beliebige Anzahl zwischen 1 und 32 Takten zählt (= Cycle). Im DROP-Modus kann man nun am Ende eines Cycle einen Snapshot vormerken, bis dahin nach Belieben Spannung in der Musik aufbauen und sich dann entspannt zurücklehnen, wenn der Snapshot genau im richtigen Moment die Regler in die richtige Position setzt. Klingt auf alle spannend.

Sowohl bei der Vorbereitungszeit im Studio als auch on-the-fly in einer Live-Situation lassen sich Snapshots speichern und abrufen, wobei die LED-Buttons des Controller laut Hersteller stets ein optisches Feedback dazu geben. Auf Wunsch stehen auch mehrere Chains und Bänke für Snapshots zur Verfügung, so dass ein Live-Set entsprechend der zu spielenden Songs vorbereitet werden kann. Dies umfasst auch das Senden von MIDI-Messages, so dass z. B. synchron zum Snapshot automatisch Programm und Bank der verbundenen Geräte gewechselt werden können. Dank Pre-Delay funktioniert das laut Entwickler auch nahtlos mit Grooveboxen und Geräten, die einen eigenen Sequencer haben.

Ausgangsseitig bietet Neuzeit Instruments vier MIDI In/Out über Klinkenbuchsen (Typ A und B) sowie zwei USB-C-Ports. Device- und Host-Mode werden automatisch erkannt, so dass neben Synths und Grooveboxen auch externe Keyboards, zwei Laptops oder andere MIDI-Controller über USB angeschlossen werden können. Zusätzlich gibt es zwei CV-Ausgänge, die neben den MIDI-Ausgängen ebenfalls für Clock-Signale oder als frei zuweisbare 0-5 V CV-Spannungen genutzt werden können. Für kurzfristige Sync-Problemen bietet Neuzeit Instruments Drop einen Resync-Button, mit dem sich alle Geräte zu Beginn des nächsten Taktes wieder synchronisieren lassen. Als Master-Clock-Generator gibt es auch eine Nudge-Funktion für manuelles Beatmatching (DJ-Style), oder man synchronisierst Drop einfach zu einer eingehenden MIDI-Clock oder einer 0-5 V Clock.

Neuzeit Instruments Drop ist in einem Metallgehäuse untergebracht, auch die Fader und Encoder sind laut Hersteller aus Metall gefertigt.

Die wichtigsten Features:

Master-Controller für komplette Live-Setups

20 Bänke mit 20 Snapshots zum Speichern und Abrufen aller Reglerzustände

32 Push-Encoder ohne Rasten, 8 Mutes, 8 Fader, dupliziert auf 2 Layer A/B

2x MIDI USB-C Port, automatische Device- oder Host-Erkennung

4x MIDI In und 4x MIDI Out über TRS, Typ A oder B

2x CV-In und 2x CV-Out für Clocks und 0-5 V Steuersignale

Makro-Mappings, bis zu 8 MIDI-Ziele und individuelle Kurven pro Regler

MIDI-Merge, Zusammenführung eingehender MIDI-Signale (z. B. von einem Sequencer) mit den MIDI-Signalen von Drop

MIDI-Clock In/Out mit individuellen Millisekunden-Verzögerungen zur Synchronisierung aller Geräte

CCs, Noten, 14 Bit CCs, Programm+Bankwechsel, Aftertouch, Pitchbend

Ableton Clip Launcher (Skript online verfügbar) und Note Keyboard Modus

Schnelles und intuitives Mapping direkt auf dem Gerät – keine externe Software

Stromversorgung über USB-C oder externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Metallgehäuse, Fader und Encoder aus Metall

Ab Spätsommer 2025 soll Neuzeit Instruments Drop erhältlich sein. Ein Preis hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben.