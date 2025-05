Controller für Studio und Bühne?

Vor einigen Tagen gab es bereits die ersten Hinweise darauf, heute hat Novation seinen neuen DAW-Controller Novation Launch Control XL3 nun auch offiziell auf der Superbooth 25 vorgestellt.

Novation Launch Control XL3

Mit dem Launch Control XL3 setzt Novation seine beliebte DAW-Controller-Serie fort und bietet eine gute Möglichkeit gängige DAWs wie Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase etc. zu steuern.

Ausgestattet ist der Controller mit acht Fadern, 24 Endlosdrehregler und 16 programmierbaren Tasten. Hinzu gesellen sich eine Transportsektion und ein OLED-Display, das die wichtigsten Parameter-Informationen darstellt.

Mit 5-poligem MIDI-DIN In, Out, Out2/Thru sowie der Unterstützung von Custom Modes via Novation Components kann Launch Control XL 3 auch als zentraler Punkt für hybride oder Hardware-basierte Setups dienen. Seinen Anschluss an den Computer findet der Controller über einen USB-C-Port.

Die genaue Verfügbarkeit hat Novation noch nicht bekannt gegeben, aber hinsichtlich des Preises gibt es bereits Informationen. Launch Control XL3 soll rund 230,- Euro (UVP) kosten.

Zeitnah werden wir euch den Controller im Rahmen eines Tests genauer vorstellen.