@defrigge Absolut richtig! Es wird bei Midikeyboards noch zu wenig Wert auf Abwechslung und Qualität im hochpreisigen Segment gelegt. Ich habe auch bewusst ein sehr günstiges 61er, schloß es an und ab da an machte es ohne zicken seinen Job! Die Verarbeitung ist ok, aber nicht „eins mit Stern“. Warum bringt man diese Kompromisse nicht auf die Reihe? Das frage ich mich auch! Der Markt ist meiner Ansicht nach gut vorhanden.