Superbooth 25: Ohm Force Bohm, Eurorack Drum-Synthesizer

Kick-Synth mit 9 Engines

Ohm Force Bohm wurde im letzten Jahr noch als Prototyp namens Bohm Bohm vorgestellt. Nun sind daraus drei Module geworden, die die ultimative Bass-Drum abliefern sollen. Ohm Force ist auf der Superbooth 25 am Stand W255 anzutreffen.

Ohm Force Bohm + Groove & Performer

Bohm ist das eigentliche Kick-Modul, das mit einer digitalen Engine arbeitet. Via SD-Card wird eins von neun Modellen geladen, das dann über die Regler des Moduls (Attack, Sustain, Pitch, Color etc.) editiert werden kann. Die Funktionen sind auch spannungssteuerbar.

Die Algorithmen reichen von FM mit zwei und vier Operatoren über Physical-Modeling bis zu mehreren Wavetable-Varianten. Über die SD-Card lassen sich auch eigene Wavetables sowie Samples in das Modul laden.

Mit zwei optionalen Modulen lässt sich Bohm erweitern. Bohm Groove erzeugt ebenfalls eine Kick, die über einstellbare Clock-Teiler getriggert wird und zusammen mit der ersten Bass-Drum einen alternierenden Rhythmus erzeugt.

Bohm Performer dient als Mixer für die beiden Bass-Drums, die bei Bedarf mit einem Sidechain-Kanal (Duck) sich Platz verschaffen können.

Das Ohm Force Bohm Set wird voraussichtlich ab Juni erhältlich sein. Das Hauptmodul Bohm wird 369,- Euro kosten, Bohm Groove 139,- Euro und Bohm Performer 99,- Euro.