ANZEIGE
ANZEIGE

Ohmforce Bohm, Eurorack Drum-Synthesizer

In Kürze verfügbar

17. Februar 2026

ohmforce bohm eurorack drum synthesizer am

Der Vorlauf hat länger gedauert als gedacht, doch in Kürze soll das Kick-Trio Ohmforce Bohm endlich verfügbar sein. 2024 wurde der Prototyp namens Bohm Bohm noch als einzelnes Eurorack-Modul vorgestellt. Letztes Jahr waren daraus drei Module geworden, die die ultimative Bass-Drum abliefern sollen. Der Hersteller verspricht nun, dass die Module bereits im März verfügbar sein sollen. Das zentrale Modul Bohm kann allein verwendet werden, lässt sich jedoch durch den „Side-Kick“ Bohm Groove und den Mixer Bohm Performer erweitern.

ANZEIGE

Ohmforce Bohm + Groove & Performer

Bohm ist das eigentliche Kick-Modul, das mit einer digitalen Engine arbeitet. Via SD-Card wird eins von neun Modellen geladen, das dann über die Regler des Moduls (Attack, Sustain, Pitch, Color etc.) editiert werden kann. Die Funktionen sind auch spannungssteuerbar.
Die Algorithmen reichen von FM mit zwei und vier Operatoren über Physical-Modeling bis zu mehreren Wavetable-Varianten. Über die SD-Card lassen sich auch eigene Wavetables sowie Samples in das Modul laden.

Mit zwei optionalen Modulen lässt sich Bohm erweitern. Bohm Groove erzeugt ebenfalls eine Bass-Drum, die über einstellbare Clock-Teiler getriggert wird und zusammen mit der ersten Bass-Drum einen alternierenden Rhythmus erzeugt.
Bohm Performer dient als Mixer für die beiden Bass-Drums, die bei Bedarf mit einem Sidechain-Kanal (Duck) sich Platz verschaffen können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Beats Keys Studio Vintage
Mehr zum Thema Superbooth 26
Latest Stories
Frap Tools Magnolia FM Synthesizer top vs

Ab jetzt vorbestellbar

Frap Tools Magnolia, Analog Thru-Zero FM-Synthesizer

News
31.01.2026 |26
novation launch control xl3

Tolles Update für den Controller

Novation Launch Control XL3, Controller-Update 1.1

News
30.01.2026 |1
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |4
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Neue OSC-Algorithmen und Verbesserungen

Waldorf M, OS-Update 1.11 Beta

News
31.12.2025 |1
Modal Electronics Carbon8X Synthesizer vs

Ab sofort erhältlich

Modal Electronics Carbon8X, Synthesizer-Keyboard

News
12.12.2025 |4
supercritical redshift 6 analog synthesizer

4 neue Effekte und ein Filter

Supercritical Synthesizers Redshift 6 – Firmware-Update 1.5

News
04.12.2025 |9
1010music Bento Sampler vs

inkl. Fireball Wavetable-Engine

1010music Bento OS 1.3, Sampling-Groovebox

News
27.11.2025 |1
Erica Synths HexDrums Drum Machine vs

Ab November erhältlich

Erica Synths HexDrums, Analog Drum Machine

News
16.10.2025 |24
Mayer EMI VibesConnect vs

Vibes per Web

Mayer EMI VibesConnect, Online-Editor

News
15.10.2025 |3
body-synths-metal-fetishist-v20-drum-synthesizer-vs

MIDI-Support, neue Effekte & mehr

Body Synths Metal Fetishist v2.0, Drum-Synthesizer

News
12.09.2025 |2
Groove Synthesis 3rd Wave 8M vs

Ab sofort verfügbar

Groove Synthesis 3rd Wave 8M, Desktop-Synthesizer

News
03.09.2025 |16
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
PWM Mantis 2.0 vs

Mantis wird zum 4-stimmigen OSCar

PWM Mantis v2, Update mit OSCar-Waves

News
07.08.2025 |5
Lambda Synthetics PolyPulse Groovebox vs

Kommt nun regulär in den Handel

Lambda Synthetics PolyPulse, Groovebox

News
07.08.2025 |17
Erica Synths Steampipe V1.1 vs

Ein paar Verbesserungen

Erica Synths Steampipe V1.1, Firmware-Update

News
23.07.2025 |20
Shakmat Bishop's Miscellany mk2 Eurorack vs

Kreativer Generator ist in Kürze verfügbar

Shakmat Bishop’s Miscellany mk2, Dual CV/Gate-Generator

News
05.07.2025 |0
Elektron Digitakt OS 1.15 vs

Endlich: die Slice Machine

Elektron Digitakt II OS 1.15, Firmware-Update

News
25.06.2025 |37
Rides in the Storm Stormnest Eurorack vs

Kompaktes Case mit Stativ & Tasche

Rides in the Storm Stormnest, Eurorack-Rahmen

News
23.06.2025 |1
Moog Messenger analog Synthesizer vs

Ab sofort erhältlich

Moog Messenger, analoger Synthesizer

News
04.06.2025 |100
Moog Messenger Analog Synthesizer Preview Test Vorschau

Ohne Umweg direkt in den kreativen Flow

Test: Moog Messenger, analoger Synthesizer Preview

Keys
21.05.2025 |57
hedd type 05 07 a-core

Zwei analoge Speaker von HEDD Audio

HEDD TYPE 05, TYPE 07 A-CORE, Nahfeldmonitore

News
15.05.2025 |17
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X