Ohmforce Bohm, Eurorack Drum-Synthesizer

In Kürze verfügbar

Der Vorlauf hat länger gedauert als gedacht, doch in Kürze soll das Kick-Trio Ohmforce Bohm endlich verfügbar sein. 2024 wurde der Prototyp namens Bohm Bohm noch als einzelnes Eurorack-Modul vorgestellt. Letztes Jahr waren daraus drei Module geworden, die die ultimative Bass-Drum abliefern sollen. Der Hersteller verspricht nun, dass die Module bereits im März verfügbar sein sollen. Das zentrale Modul Bohm kann allein verwendet werden, lässt sich jedoch durch den „Side-Kick“ Bohm Groove und den Mixer Bohm Performer erweitern.

ANZEIGE

Ohmforce Bohm + Groove & Performer

Bohm ist das eigentliche Kick-Modul, das mit einer digitalen Engine arbeitet. Via SD-Card wird eins von neun Modellen geladen, das dann über die Regler des Moduls (Attack, Sustain, Pitch, Color etc.) editiert werden kann. Die Funktionen sind auch spannungssteuerbar.

Die Algorithmen reichen von FM mit zwei und vier Operatoren über Physical-Modeling bis zu mehreren Wavetable-Varianten. Über die SD-Card lassen sich auch eigene Wavetables sowie Samples in das Modul laden.

Mit zwei optionalen Modulen lässt sich Bohm erweitern. Bohm Groove erzeugt ebenfalls eine Bass-Drum, die über einstellbare Clock-Teiler getriggert wird und zusammen mit der ersten Bass-Drum einen alternierenden Rhythmus erzeugt.

Bohm Performer dient als Mixer für die beiden Bass-Drums, die bei Bedarf mit einem Sidechain-Kanal (Duck) sich Platz verschaffen können.