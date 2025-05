Superbooth 25: Polyend Synth 1.3, Firmware-Update

@karbunkeljoe Ich wollte auch gerade so etwas ähnliches schreiben, allerdings in Bezug auf YouTube: Das explodiert nämlich gerade (wieder mal) von sog. »Reviews«, die kurz die Bedienung zeigen und dann – wenn’s hoch kommt – einen kleinen Primitiv-Track. Der unterscheidet sich so gut wie nicht von zig tausenden anderen Tracks aus Digitakt, Digitone, Circuit Tracks, Deluge, Maschine+, MPC One/Live, etcpp. Und danach wird man bei genau diesen YouTubern nie wieder etwas von diesem Gerät sehen. Was sagt das also über die Qualität der Reviews aus?

Das Problem ist nämlich nicht das Gerät, sondern der bedienende menschliche Faktor davor. Bzw. deren Unvermögen, so ein Gerät auch bedienen zu können. Die meisten Musik-YouTuber sind aus gutem Grund YouTuber und nicht Musiker (und damit meine ich nicht »Geld«). Das ist aber unfair dem Gerät gegenüber. Wenn ich mir nur die Features ansehe, was das Ding kann (alleine schon die acht Synth-Engines, von denen drei gleichzeitig genutzt werden können), dann explodieren in meinem Kopf die Möglichkeiten. Das bedeutet aber auch, dass man sich intensiv mit dem Gerät auseinander setzen muss.

Allerdings schreibt das jemand, der sich ganz bewusst den originalen »Circuit« von Novation gekauft hat, um mal zu sehen, wie das so ist. Ich bin sehr schnell »am Machen« gewesen … aber für meine Art des Musikmachens (ich sage mal grob »Ambient«) fühle ich mich mit einer DAW einfach deutlich wohler.