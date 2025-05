Superbooth 25: PPG 1002, Analog-Synthesizer als Reissue

Die analoge Legende von Wolfgang Palm kehrt zurück

Ui, da lagen wir mit einer Vermutung (von mehreren) doch goldrichtig. Wolfgang Palm und Cornel Hecht präsentieren auf der Superbooth 25 den PPG 1002. Dieser analoge Synthesizer ist eine Reinkarnation des Originals von 1975.

PPG 1002 – Reissue der Legende

Für die Reissue-Version des 1002 wurden Palms originale, von Hand gezeichneten Unterlagen genutzt. Das Schaltungsdesign soll dem Vorbild entsprechen. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Reissue-Version auf das Keyboard verzichtet und als Desktop-Gerät konzipiert ist. Dabei fallen sofort die Seitenteile mit dem PPG-Logo ins Auge.

Der analoge Synthesizer verfügt über zwei VCOs mit Transpose-Schaltern und der Möglichkeit Triangle und Saw zu mischen. VCO2 ist zusätzlich mit Square und einem Sub-Oszillator sowie einer Sync-Funktion ausgestattet. Für VCOs und Filter gibt es separate Controller-Sektionen, die spezielle Funktionen bereitstellen.

Ein Noise Generator kann sowohl als Audio- als auch als Modulationsquelle genutzt werden. Alternativ lässt sich ein Ring Modulator aktivieren. Das Filter arbeitet als Tiefpass mit 24 dB. Zur Modulation sind zwei „Easy Edit Envelopes“ und ein zuweisbarer LFO mit Triangle und Pulse vorhanden.

Der Synthesizer kann via CV/Gate und MIDI angesteuert werden. Der PPG 1002 wird voraussichtlich ab September 2025 in einer limitierten Auflage verfügbar sein. Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei eine Anzahlung von 4.999,- Euro anfällt, die zum Start der Produktion des Gerätes verwendet wird. Der Endpreis beträgt satte 9.999,- Euro.

Ab hier die Meldung vom 5. Mai 2025

Bahnt sich da das nächste Highlight der Superbooth 25 an? Cornel Hecht postete ein nichtssagendes und doch bedeutungsschwangeres Bild mit Wolfgang Palm: PPG – Back to the Roots. Und das ausgerechnet am Stand H410 von Native Instruments? Mehr Mysterium geht kaum.

PPG – Back to the Roots

Im Februar wurde bereits der Wavetable-Oszillator PPG W2.2×4 für das Eurorack vorgestellt, der in Kooperation von Liquid Sky und Cornel Hecht (und vermutlich auch Wolfgang Palm im Hintergrund) entwickelt wurde. Dabei hatte sich Wolfgang Palm bereits 2020 in die Rente verabschiedet. Und jetzt das.

Man kann nur ohne jegliche Grundlage spekulieren, was sich wohl unter dem schwarzen Tuch verbirgt. Die Größe würde für einen Synthesizer mit vielleicht 3-oktaviger Tastatur reichen. Natürlich kann man an ein Wave-typisches Konzept denken, aber Back to the Roots bedeutet womöglich auch die ganz analogen Wurzeln von Wolfgang Palm – Stichwort bzw. Stichzahl 1002.

Auch ein Modularsystem mit dem W2.2×4 wäre vorstellbar. Auf alle Fälle ist es was zum Anfassen – oder vielleicht doch „nur“ die Portierung einer App wie PPG Infinite auf NI-Hardware?

Aber alles Grübeln nützt nichts, wir werden uns wohl bis Donnerstag gedulden müssen.