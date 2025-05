Superbooth 25: PPG – Back to the Roots

Wolfgang Palm & Cornel Hecht haben was im Gepäck

Bahnt sich da das nächste Highlight der Superbooth 25 an? Cornel Hecht postete ein nichtssagendes und doch bedeutungsschwangeres Bild mit Wolfgang Palm: PPG – Back to the Roots. Und das ausgerechnet am Stand H410 von Native Instruments? Mehr Mysterium geht kaum.

PPG – Back to the Roots

Im Februar wurde bereits der Wavetable-Oszillator PPG W2.2×4 für das Eurorack vorgestellt, der in Kooperation von Liquid Sky und Cornel Hecht (und vermutlich auch Wolfgang Palm im Hintergrund) entwickelt wurde. Dabei hatte sich Wolfgang Palm bereits 2020 in die Rente verabschiedet. Und jetzt das.

Man kann nur ohne jegliche Grundlage spekulieren, was sich wohl unter dem schwarzen Tuch verbirgt. Die Größe würde für einen Synthesizer mit vielleicht 3-oktaviger Tastatur reichen. Natürlich kann man an ein Wave-typisches Konzept denken, aber Back to the Roots bedeutet womöglich auch die ganz analogen Wurzeln von Wolfgang Palm – Stichwort bzw. Stichzahl 1002.

Auch ein Modularsystem mit dem W2.2×4 wäre vorstellbar. Auf alle Fälle ist es was zum Anfassen – oder vielleicht doch „nur“ die Portierung einer App wie PPG Infinite auf NI-Hardware?

Aber alles Grübeln nützt nichts, wir werden uns wohl bis Donnerstag gedulden müssen.