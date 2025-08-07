ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

PWM Mantis v2, Update mit OSCar-Waves

Mantis wird zum 4-stimmigen OSCar

7. August 2025

PWM Mantis 2.0 am

Auf der Superbooth 25 hatte uns Paul Whittington das Firmware-Update zum PWM Mantis v2 vorgeführt. Damit wird der hybriden Synthesizer zum vierstimmigen OSCar – jedenfalls was die Oszillatoren angeht. Und als Bonus gibt es bis zum 31. August 2025 eine Lizenz für das Plug-in GForce impOSCar 3 kostenlos für jedes neu gekaufte Gerät dazu.

ANZEIGE

PWM Mantis v2 mit originaler OSCar-DNA

Chris Huggett hatte, bevor er verstarb, entscheidend bei der Entwicklung von Mantis mitgearbeitet und es war sein letztes Projekt. Paul Whittington übernahm im Februar 2025 sämtliche Rechte an der Oxford Synthesiser Company, einschließlich der Marke und des OSCar™, und führt somit sein Vermächtnis fort.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum originalen OSCar nachlesen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Wie Mantis war auch OSCar ein hybrider Synthesizer. Paul Whittington hat den verwendeten Assembly Code der OSCar-Oszillatoren analysiert und in Form von 8-Bit Samples in die Wavetable-Sektion des Mantis übertragen. Somit können die eigentümlich klingenden Saw und Square, die aus Chris Huggetts persönlichem OSCar-Exemplar stammen, nun im Mantis vierstimmig gespielt werden.

Die OSCar-Wavetables werden einfach im OSC-Menü unter WT via Shift als eine von neun Optionen ausgewählt. Das Firmware-Update zum PWM Mantis v2 steht auf der Support-Seite des Herstellers ab sofort zur Verfügung.

PWM Mantis V2 synthesouer front

 

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats Keys Studio Vintage
Mehr zum Thema Superbooth 25
Latest Stories
Lambda Synthetics PolyPulse Groovebox vs

Kommt nun regulär in den Handel

Lambda Synthetics PolyPulse, Groovebox

News
07.08.2025 |11
Erica Synths Steampipe V1.1 vs

Ein paar Verbesserungen

Erica Synths Steampipe V1.1, Firmware-Update

News
23.07.2025 |20
Shakmat Bishop's Miscellany mk2 Eurorack vs

Kreativer Generator ist in Kürze verfügbar

Shakmat Bishop’s Miscellany mk2, Dual CV/Gate-Generator

News
05.07.2025 |0
melbourne instruments roto control 2.0

Update 2.0 für den DAW-Controller mit Motor-Reglern

Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
04.07.2025 |12
Elektron Digitakt OS 1.15 vs

Endlich: die Slice Machine

Elektron Digitakt II OS 1.15, Firmware-Update

News
25.06.2025 |37
supercritical redshift 6 analog synthesizer

Jetzt auch 6-fach multitimbral

Supercritical Synthesizers Redshift 6 – Firmware-Update 1.3

News
25.06.2025 |8
Rides in the Storm Stormnest Eurorack vs

Kompaktes Case mit Stativ & Tasche

Rides in the Storm Stormnest, Eurorack-Rahmen

News
23.06.2025 |1
Moog Messenger analog Synthesizer vs

Ab sofort erhältlich

Moog Messenger, analoger Synthesizer

News
04.06.2025 |96
Moog Messenger Analog Synthesizer Preview Test Vorschau

Ohne Umweg direkt in den kreativen Flow

Test: Moog Messenger, analoger Synthesizer Preview

Keys
21.05.2025 |57
hedd type 05 07 a-core

Zwei analoge Speaker von HEDD Audio

HEDD TYPE 05, TYPE 07 A-CORE, Nahfeldmonitore

News
15.05.2025 |17
m-audio m-track duo hd

HD-Interface von M-Audio offiziell vorgestellt

M-Audio M-Track Duo HD, Audiointerface

News
14.05.2025 |6
superbooth 25 studio highlights

Der Pro-Audio-Bereich auf der Superbooth 25

Superbooth 25: Studio Highlights

Studio
12.05.2025 |1
elektron overbridge ipad tablet software

Overbridge für iPad

Superbooth 25: Elektron Overbridge für iPad, Software App

News
12.05.2025 |3
mayer emi vibes connect vs

Vibes per Web

Superbooth 25: Mayer EMI Vibes Connect

News
11.05.2025 |3
Clank uranograph vs

Ein anderer Ansatz

Superbooth 25: Clank Uranograph, Performance-Synthesizer mit Looper

News
11.05.2025 |0
Starsky Carr

Mein Geigenkasten sah aus wie ein Kindersarg

Interview: Starsky Carr, YouTuber

People
11.05.2025 |14
Koma Elektronik Monoplex Sequencer vs

1/4 Komplex im Eurorack

Superbooth 25: Koma Elektronik Monoplex Sequencer

News
11.05.2025 |0
UDO Audio Super 8 Voice Upgrade Kit vs

Erweiterung auf 20 Stimmen

Superbooth 25: UDO Audio Super 8 Voice Upgrade Kit

News
11.05.2025 |3
Adam Synth modulare Synthesizer

Der Modularsynthesizer, der sich sogar deine Patch-Verbindungen merkt

Interview: Adam Synth (Adam Miski), modulare Synthesizer 2.0

People
10.05.2025 |22
Groove Synthesis 3rd Wave 8M vs

Die 'günstige' Variante des Wavetable-Synthesizers

Superbooth 25: Groove Synthesis 3rd Wave 8M, Desktop-Synthesizer

News
10.05.2025 |14
Modal Electronics Carbon8X Synthesizer vs

Die große Keyboard-Version macht die Reihe komplett

Superbooth 25: Modal Electronics Carbon8X, Synthesizer

News
09.05.2025 |0
Hlabs eq169 plus equalizer

Equalizer-Nachbau eines Studer Pultes

Superbooth 25: HLabs EQ169+, Equalizer

News
09.05.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Warum auch nicht! Symphatischer Typ und ebenso die Firma. Ich kann mir zwar technisch nicht erklären wie man Oszillatoren updaten kann damit sie nach OSCar klingen. Aber wenn es jemand kann, dann die hier. Klingt jedenfalls sehr spannend und erweitert den Synthesizer enorm. Der Behringer lässt ja lange, zu lange auf sich warten. Mal sehen was die Firma im Laufe der Zeit noch so auf den Markt schmeißt. Vielleicht ein Portfolio von anderen Seitenteilen wenn sich keine Drittanbieter dazu überreden liesen? Dann muss man halt selber geile Teile erfinden. Ich nehme den aus Rosenquarz. Rosenquarz ist (leider) billig, in Massen vorhanden und schön.

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X