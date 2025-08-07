PWM Mantis v2, Update mit OSCar-Waves

Mantis wird zum 4-stimmigen OSCar

Auf der Superbooth 25 hatte uns Paul Whittington das Firmware-Update zum PWM Mantis v2 vorgeführt. Damit wird der hybriden Synthesizer zum vierstimmigen OSCar – jedenfalls was die Oszillatoren angeht. Und als Bonus gibt es bis zum 31. August 2025 eine Lizenz für das Plug-in GForce impOSCar 3 kostenlos für jedes neu gekaufte Gerät dazu.

ANZEIGE

PWM Mantis v2 mit originaler OSCar-DNA

Chris Huggett hatte, bevor er verstarb, entscheidend bei der Entwicklung von Mantis mitgearbeitet und es war sein letztes Projekt. Paul Whittington übernahm im Februar 2025 sämtliche Rechte an der Oxford Synthesiser Company, einschließlich der Marke und des OSCar™, und führt somit sein Vermächtnis fort.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum originalen OSCar nachlesen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Wie Mantis war auch OSCar ein hybrider Synthesizer. Paul Whittington hat den verwendeten Assembly Code der OSCar-Oszillatoren analysiert und in Form von 8-Bit Samples in die Wavetable-Sektion des Mantis übertragen. Somit können die eigentümlich klingenden Saw und Square, die aus Chris Huggetts persönlichem OSCar-Exemplar stammen, nun im Mantis vierstimmig gespielt werden.

Die OSCar-Wavetables werden einfach im OSC-Menü unter WT via Shift als eine von neun Optionen ausgewählt. Das Firmware-Update zum PWM Mantis v2 steht auf der Support-Seite des Herstellers ab sofort zur Verfügung.