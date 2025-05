Kreativer Arpeggiator für Reason

Pünktlich zur am Donnerstag startenden Superbooth 25 stellt der Software-Entwickler Reason Studios mit Arpeggio Lab ein neues Plug-in vor. Der Name verrät bereits, um was es sich hierbei handelt, aber die Entwickler haben sich für ihr neuestes Plug-in Reason Studios Arpeggio Lab ein paar Extra-Funktionen überlegt.

Reason Studios Arpeggio Lab

Mit Arpeggio Lab möchte Reason Studios nicht einfach einen weiteren Arpeggiator auf den Markt bringen, der stur Patterns abspielen kann, sondern Arpeggio Lab soll auch als kreativer Ideengeber dienen.

ANZEIGE

So teilt das Plug-in Akkorde zunächst in zwei Teile auf: Anchor und Movement. Dabei ist Anchor für den Rhythmus zuständig und Movement sorgt für eine passende Melodie. Von melodischen Läufen bis hin zu Glitch-artigen Sequenzen soll Arpeggio Lab laut Hersteller einiges zu bieten haben und man möchte den Nutzer ausdrücklich zum Experimentieren einladen.

Mit Hilfe diverser Regler lässt sich Reason Studios Arpeggio Lab an die eigenen Vorstellungen anpassen, das Pattern im Handumdrehen ändern und durch Humanize auf Wunsch auch rhythmisch auflockern.

ANZEIGE

Hier das Video zu Arpeggio Lab:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Arpeggio Lab ist ab sofort zum Preis von 69,- US-Dollar erhältlich. Nutzer von Reason+ erhalten das Plug-in im Rahmen ihres Abonnements kostenlos. Weitere Informationen findet ihr auf der Website von Reason Studios.