Superbooth 25: Tiptop Audio & Buchla Model 248t / Model 230t Euorack-Series

Seltener Function Generator

Mit dem Tiptop Audio & Buchla Model 248t Multiple Arbitrary Function Generator wird innerhalb der Eurorack 200 Series ein sehr seltenes Buchla-Modul aufgelegt. Außerdem kündigt Tiptop Audio mit dem Triple Envelope Follower Model 230t ein weiteres Modul der Reihe an, die im Vergleich zu den Buchla-eigenen Modulen als preiswert einzuschätzen ist. Tiptop Audio ist auf der Superbooth 25 am Stand W490 anzutreffen.

Tiptop Audio & Buchla Model 248t

Multiple Arbitrary Function Generator

Dieses 72 TE breite Modul ist eine eigenwillige Kombination aus einem Sequencer und einem Multistage-Hüllkurvengenerator. Seinerzeit war das Modul unter dem Namen MARF bekannt und galt als ein Highlight der West Coast Synthese.

Mit 16 Fadern lassen sich Ausgangsspannungen einstellen, während mit weiteren 16 Fadern Zeitintervalle bestimmt werden können. Über vier externe Eingänge kann Einfluss auf die Werte genommen werden. Mittels zwei Time Multipliern (.5- 4x) kann die Dauer maximal in einem Bereich zwischen 1ms und 120 liegen.

Es gibt mit Continuous, Quantized, Sloped und Stepped unterschiedliche Einstellmöglichkeiten für die erzeugten Ausgangssignale sowie Steuermöglichkeiten und Start/Stop-Logik.

Tiptop Audio & Buchla Model 230t Triple Envelope Follower

Das Modul beinhaltet drei unabhängige Hüllkurvenfolger. Für jede Einheit lassen sich separat die Sensitivity, Decay Time und Pulse Response einstellen. Der jeweils generierte CV-Wert wird parallel an zwei Ausgängen ausgegeben und zusätzlich liegt ein Pulse-Signal an einem extra Ausgang an.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit von Model 248t und Model 230t wurden noch nicht mitgeteilt.